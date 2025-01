Algérie: Protection civile - Organisation d'une manœuvre simulant des inondations à Seriana dans la commune de Sidi Okba

Biskra — La direction de la Protection civile de la wilaya de Biskra en coordination avec le secteur opérationnel de la wilaya a organisé dimanche une manœuvre simulant des inondations survenues dans la région de Seriana relevant de la commune de Sidi Okba dans le cadre de la mise en oeuvre du plan des secours 2025.

L'exercice s'est déroulé en présence du wali, Lakhdar Sedas, du commandant du secteur opérationnel, le colonel Rabah Lakrichi, et la participation d'équipes des directions exécutives dont celles de la santé, des travaux publics, du logement, de l'énergie, des forêts, des services de sécurités et des unités de l'armée nationale populaire.

Des interventions communes ont été ainsi effectuées dès le signalement de victimes liées à l'inondation pour tester leur réactivité dès l'avènement d'un sinistre, a indiqué à l'APS le directeur local de la Protection civile, le lieutenant-colonel Abdelmalek Kabachi.

Le scénario de l'exercice suppose l'inondation de plusieurs localités et l'effondrement du barrage Foum El Gherza et d'autres constructions nécessitant l'enclenchement du plan ORSEC avec la mobilisation des unités de secours et l'association des autres partenaires pour l'évacuation des victimes et l'installation de sites temporaires d'hébergement des habitants.

Les unités de l'armée nationale populaire du secteur opérationnel de la wilaya ont été également associées aux actions de recherche et d'évacuation des victimes en appui aux équipes des sapeurs-pompiers pour limiter les dégâts.

Selon le même scénario, la manœuvre débute après l'inondation de la région de Seriana dans la commune de Sidi Okba (20 km à l'Est de Biskra) et la mobilisation des unités d'intervention pour secourir les habitants et repêcher les personnes noyées au niveau barrage de Foum El Gherza.