Algérie: Béni-Abbès - La caravane du CSJ à la rencontre des jeunes de Tabelbella

Béni-Abbès — Les animateurs de la caravane du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ) pour la dynamisation du potentiel des jeunes dans le sud du pays ont organisé dimanche une rencontre avec les jeunes de Tabelbella, sous le signe de "Perspectives de développement économique à l'initiative des jeunes", a-t-on appris des organisateurs.

Cette caravane de formation, animée par des représentants du CSJ et d'organismes et établissements chargés de la promotion des investissements des jeunes, se veut être un espace d'incitation et d'encouragement des jeunes à une réelle participation au développement économique de la région de Tabelbella (145 km au Sud-ouest de Béni-Abbès) et du Sud du pays de façon générale, a précisé à l'APS le président de la commission éducation, formation, enseignement supérieur et renforcement des capacités des jeunes du CSJ, Seif Eddine Raaji.

A travers cette rencontre, intervenant après celle de même nature initiée samedi à Béni-Abbès, le CSJ cherche à contribuer concrètement à la diversification de l'économie nationale et à l'emploi des jeunes, à travers leur implication dans la création d'entreprises, de micro-entreprises et autres entités économiques, spécifiquement dans les régions du Sud du pays, à l'instar des wilayas de Béni-Abbès, Tindouf et Bechar, a-t-il expliqué.

"Ces wilayas ont bénéficié de mégaprojets, à l'exemple de l'exploitation du gisement de fer de Gara-Djebilet dans la wilaya de Tindouf et de réalisation de la voie ferrée Bechar-Tindouf-Gara Djebilet, qui sont de véritables atouts d'incitation des jeunes à l'entreprenariat, avec l'aide et la contribution des organismes publics tels que l'Agence nationale de gestion du microcrédit (ANGEM), l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entreprenariat (ANADE) et le Fonds national de soutien au microcrédit", a ajouté M. Raaji.

Selon des animateurs de cette caravane, qui se poursuit jusqu'au 28 janvier courant, celle-ci s'inscrit dans le cadre de la stratégie du CSJ visant à intégrer les jeunes dans les dynamiques économiques et à les impliquer davantage dans les processus de prise de décision.

L'objectif est également de proposer des solutions innovantes et adaptées au régions du Sud, ont-ils indiqué.

Ayant dans sa première phase touché les wilayas de Tindouf et Béni Abbés, la caravane sillonnera aussi les régions de Tin-Zaouatine, Bordj Badji-Mokhtar et Timiaouine, et ce dans le cadre de la mise en oeuvre des engagements du CSJ et des recommandations issues de ses précédentes visites de terrain, notamment lors du forum de Gara-Djebilet à Tindouf, ont-ils fait savoir.

A travers cette action, le CSJ entend promouvoir un environnement socio-économique favorable, en soutenant les initiatives des jeunes, les sous-traitants et les startups de ces régions du Sud, tout en y apportant une contribution à l'amélioration de la qualité de vie, selon les organisateurs.