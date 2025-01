Ile Maurice: Cyclisme - Aurélien de Comarmond réalise le 14e temps du contre-la-montre individuel

Belle prestation d'Aurélien de Comarmond, hier, lors de la troisième étape du Tour de Sharjah. Le coureur de la sélection de Maurice a, en effet, réalisé le 14e temps de ce contre-la-montre individuel long de 11,16 kilomètres disputé autour de la Sharjah University, en 13 minutes et 54 secondes.

La victoire est revenue au Français de l'équipe Wagner Bazin WB Quentin Bezza en 13:24.190, alors que l'Estonien Rein Taaramäe (Kinan Racing Team) prend la deuxième place dans la même seconde (13:24.230). Le podium est complété par le vainqueur de la 2e étape, le Serbe Dusan Rajovic à 3 secondes (13:27.240).

«Après la première journée dans l'échappée, je me sentais assez bien. J'avais en tête de faire un bon chrono. Je me suis bien concentré et je me suis préparé. J'ai fait de mon mieux et au final je suis vraiment très content. Les jambes sont vraiment bonnes et j'espère que ce sera le cas jusqu'à la fin du Tour afin d'être dans de bonnes dispositions pour le Tour d'Algérie juste après», a confié Aurélien de Comarmond.

S'agissant des autres Mauriciens, Alexandre Mayer prend la 53e place à 1:04 ; William Piat termine 95e à 1:39 ; Jeremy Raboude 105e à 1:49 ; Toréa Célestin 116e à 2 minutes et Hanson Matombé 123e à 2:05.

Au classement général, l'Espagnol de la Burgos BH, Mario Aparicio est toujours en tête mais ne compte plus qu'une petite seconde d'avance sur Taaramäe ! Piat reste le premier Mauricien avec une 52e place à 2:48 devant Mayer 54e à 2:57 ; Raboude 114e à 5:32 ; de Comarmond 134e à 8:17 ; Célestin 137e à 8:57 et Matombé 142e à 10:54.

Notons qu'Aurélien de Comarmond figure sur le podium du classement de la montagne avec 6 points. Le maillot est porté par l'Emirati Rashid Mohammad Ibrahim Al Blooshi qui compte 10 points, alors qu'Aparicio se retrouve avec 6 points également.

«Le niveau est très élevé et nous savions qu'il allait être difficile de réaliser un résultat. On veut juste honorer les organisateurs en étant actifs dans la course. Nous avons été représentés dans l'échappée lors des deux premières étapes et aujourd'hui (hier), Aurélien a pris la 14e place dans le contre-la-montre, ce qui est un très bon résultat face à de très bons coureurs, notamment des professionnels. Demain (aujourd'hui), c'est le grand jour avec beaucoup de montées. Aurélien est 2e au classement de la montagne. On va voir comment il se sent et si c'est possible de grappiller quelques points pour revêtir le maillot de meilleur grimpeur. C'est en tout cas une très bonne expérience pour tous les coureurs», analyse, pour sa part, Trevor Court, le directeur sportif de la sélection mauricienne.

Aujourd'hui, se tient l'étape reine de cette édition 2025 du Tour de Sharjah. Dessinée entre Al Hefaiyah Lake et Al Suhub, cette 4e étape est longue de 132,32 km et comprend 3 montées de 3e catégorie, une de 2e catégorie et prend fin avec un col de première catégorie. Des changements notables sont à prévoir au classement général.