Ile Maurice: «No incident», selon la police

La tension est montée d'un cran entre des habitants de la route Militaire, Plaine-Verte, dans la soirée de samedi. Pour cause : les résidents qui s'élèvent contre une famille qui les importune en brûlant du cuivre et en garant son véhicule sur un espace vert destiné à des activités de loisirs. Des individus viennent également y déverser des déchets. On y trouve aussi des seringues usagées. Des habitants du no 3 (Port-Louis-Maritime-Port-Louis-Est) se sont plaints auprès des élus de la circonscription, qui avaient effectué une visite sur place le jeudi 23 janvier.

Shakeel Mohamed, ministre du Logement et no 3 du gouvernement, et Aadil Ameer Meea, ministre de l'Industrie, des PME et des coopératives, élus de la circonscription, sont descendus sur le terrain à la suite des doléances des habitants. Une des femmes concernées n'était pas d'accord de ne plus garer son véhicule. Le ton est monté entre les ministres et elle. L'incident s'est déroulé en présence de la police. Un haut gradé a rédigé un rapport détaillé de l'incident, mais certains faits de ce rapport ont été omis lorsqu'il a été transmis à l'Information Room de la police. «No incident», pouvait-on lire après les événements du 23 janvier.

Dans la soirée du 25 janvier, deux hommes ont été pris à partie par les proches de la famille incriminée. Ils ont fait l'objet de menaces. La police a été mandée sur les lieux. Les victimes se sont rendues au poste de police de la région pour porter plainte. Des policiers ont simplement enregistré une pre measure sur l'affaire, ce qui laisse perplexe, car les victimes affirment avoir reçu des menaces de mort. Un haut gradé a alors demandé aux plaignants de venir faire un statement détaillé ce lundi.