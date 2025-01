Ile Maurice: La zone de convergence intertropicale toujours en statu quo depuis vendredi

Les prévisionnistes de MeteoHub et de la station météorologique de Vacoas surveillent de près une activité cyclonique modérée dans le bassin sud-ouest de l'océan Indien. Le système suspect, situé à environ 2 550 km au nord-est de Madagascar, pourrait évoluer en dépression tropicale dès aujourd'hui.

Cette perturbation montre une organisation progressive, soutenue par des températures océaniques élevées et un faible cisaillement des vents. Si les conditions restent favorables, le système pourrait atteindre le stade de tempête tropicale entre le 28 et le 30 janvier. Selon les modèles, il se déplacerait vers le sud-sud-ouest, se rapprochant du canal entre Rodrigues et Maurice. Bien qu'aucune menace immédiate ne soit signalée pour Maurice, Rodrigues et La Réunion, les prévisions indiquent des averses modérées à fortes dans les régions nord et est de Maurice à partir du 30 janvier, et des rafales de 50 à 70 km/h dans les zones côtières exposées.

La station météorologique de Vacoas confirme la présence d'une zone de convergence intertropicale (ZCIT) bien établie, s'étendant de l'est d'Agaléga au sud-est de DiegoGarcia. Ce creux tropical au sein de la ZCIT évolue dans un environnement propice à une intensification. Ce système est surveillé attentivement, avec une possibilité d'être nommé au début de cette semaine. Un deuxième creux tropical, en développement dans le Canal du Mozambique, suit une trajectoire similaire.

Cependant, selon Vimal Mungul, prévisionniste : «Pour le moment, la zone de convergence intertropicale n'évolue pas. Bien qu'une zone de basse pression soit présente, aucun signe d'intensification n'est observé. Les deux systèmes restent en statu quo depuis vendredi.»