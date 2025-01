Congo-Brazzaville: Et le mauvais ménage entre le bruit des assemblées chrétiennes et des malades !

Des bruits, tels qu'ils sont produits dans des milieux de culte laissent à désirer. Si ces sonorités soulagent et soignent comme le soutiennent certains croyants, pour le commun des mortels qui observe de près cette triste réalité, elles sont de plus en plus à l'origine de nombreuses pathologies psycho-somatiques et cardio-vasculaires.

Il est difficile dans nos villes de dépasser dix à trente parcelles d'habitation sans constater l'installation soit d'une paroisse ou autre lieu de culte où des milliers de fidèles passent toute leur journée à battre des tam-tams, à chanter, à crier, bref à créer des cacophonies interminables qui sonnent très mal aux oreilles non seulement des fidèles eux-mêmes mais aussi et surtout des habitants des parcelles environnantes.

Les responsables de ces lieux de culte font semblant d'ignorer que parmi leurs fidèles, il y a des hypotendus ou hypertendus, ceux souffrant de céphalées, de migraines de toute sorte... Des sujets porteurs de différentes pathologies qui ne font pas bon ménage avec des bruits aux décibels pointus et ennuyeux.

Ces pasteurs, apôtres et évangélistes qui autorisent ces bruits le savent pertinemment. L'homme n'est pas que l'âme qu'ils guident, mais aussi les organes qui nous donnent les cinq sens. Dans une secte que nous taisons le nom, un jeune a abîmé ses tympans à cause de ces bruits. Dans le même ordre d'idées, un fidèle d'un certain âge souffrant d'hypotension a porté plainte contre une autre secte à cause des bruits exagérés produits par des mégaphones accrochés à proximité de la fenêtre de celui-ci.

Finalement, qu'en est-il de la mesure sur les nuisances sonores des églises ? Où sont les gestionnaires des quartiers et blocs pour son exécution ? Comment admettre que dans un petit périmètre, l'on trouve deux à trois sectes religieuses où les gens sont comme pris en otage? Au moindre reproche qui leur est fait, l'on est traité de tous les noms de malfaiteurs. De nombreux malades qui sont des voisins de ces sectes sont obligés de se taire, souffrant dans leur for intérieur. C'est triste comme réalité !

Le bruit perturbe le sommeil du malade et cela est connu par ces hommes de Dieu qui font sciemment. Ce qui les préoccupe ce sont des offrandes qu'ils gagnent après ces interminables decibels. Entre nous soit dit, est-ce vraiment humain ?

Affaire à suivre...