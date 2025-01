Sénégal: Plus de 1 500 participants au Semi-marathon de la Somone (organisateur)

Somone — Plus de 1 500 coureurs ont pris part samedi soir, aux activités de la 29ème édition du Semi-marathon de la Somone (Mbour, ouest), a appris l'APS des organisateurs de cet événement sportif.

« Chaque année, on grandit et cette année aussi, on a battu tous les records d'inscriptions au départ, avec plus de 1 500 personnes », a dit Michel Théron, l'organisateur du Semi-marathon.

Selon lui, en plus de la promotion de l'athlétisme, cette activité vise aussi à sensibiliser sur les enjeux de la préservation de la nature.

« Somone est devenue une réserve naturelle et une aire marine protégée », a-t-il noté, non sans ajouter que ces joutes sportives sont « une occasion de la faire découvrir et de montrer qu'il est possible d'organiser une compétition avec beaucoup de monde, tout en respectant la nature ».

La rencontre sportive peut aussi être mise à profit, pour mettre en place des dispositifs pour sensibiliser les gens à entretenir et développer la nature, a-t-il indiqué.

L'organisateur n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction quant à la réussite de l'événement, envisageant déjà de faire de la prochaine édition un « rendez-vous incontournable ».

Pour lui, 2026 sera une « année sportive », avec d'importants événements en vue au Sénégal, notamment les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ), la quatrième édition du Marathon Eiffage, coïncidant avec le centenaire de cette entreprise française et la 30-ème édition du Semi-marathon de la Somone.

Se félicitant de la tenue de la 29-ème du Semi-marathon de la Somone, Franck Monpate, directeur général d'Eiffage au Sénégal, premier partenaire de cet événement, a assuré que la structure qu'il dirige, continuera de soutenir cette initiative.