Madagascar: Médecine - Le Dr Jean Rubis Andriantsoa n'est plus

Départ d'un grand médecin. Le Dr Jean Rubis Andriantsoa, figure emblématique de la médecine, s'est éteint, à l'âge de 80 ans. Ses pairs ont annoncé, hier soir, son décès, survenu à la Polyclinique d'Ilafy, dans l'après-midi du 26 janvier. La veille, il a reçu le titre de Docteur Honoris causa de l'université de Fianarantsoa.

Des représentants de cette université et des membres de l'Académie nationale de médecine de Madagascar lui ont remis ce titre dans sa chambre d'hôpital. Ceci marque la reconnaissance de ses longues et riches contributions dans le domaine de la médecine. « Il est, essentiellement, reconnu pour son respect de l'éthique », notent ses collègues.

Médecin diplômé de la faculté de Médecine et de Pharmacie de Marseille, il a assuré des enseignements aux facultés de Médecine d'Antananarivo, Fianarantsoa, Toamasina et Toliara. Biophysicien, il a dirigé pendant 14 ans, de 1992 à 2006, le Laboratoire des Radio-isotopes de l'université d'Antananarivo, un centre de recherche et d'application des techniques nucléaires en médecine, biologie et agronomie. Il est membre fondateur, titulaire et secrétaire perpétuel de l'ANMM et membre titulaire de l'Académie nationale des Lettres et des Sciences de Madagascar.

Il a été ancien « Madagascar INIS Liaison Officer » nommé par l'Agence internationale de l'Énergie atomique de Vienne, de 1991 à 2006. Il a participé à plusieurs colloques internationaux sur le développement. Dernièrement, il a assuré l'accompagnement éthique de la recherche en général et de la recherche biomédicale, en particulier, notamment sur les maladies endémiques.

Il a déjà reçu la Grande Médaille de l'Académie des sciences de Paris - Institut de France en novembre 1996 et la Dignité de Grand-Croix de deuxième classe de l'Ordre National de Madagascar en juin 2017.