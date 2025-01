Afrique du Nord: El-Meniaa - Plaidoyer pour l'extension de l'irrigation sous pivot pour développer l'agriculture saharienne

El-Meniaa — L'intérêt d'étendre les terres irriguées sous pivot en vue de développer l'agriculture saharienne a été souligné par les participants à une rencontre, dimanche à El-Meniaa, sur "l'évaluation des contrats de performance de la période 2024/2027".

Intervenant à cette occasion, la directrice générale de l'investissement et du foncier agricoles au ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Souad Aassaous, a indiqué qu'il "appartenait aux promoteurs agricoles, bénéficiant du foncier par le biais de l'Office de développement de l'agriculture industrielle en terres Sahariennes (ODAS), de consentir les efforts nécessaires afin de promouvoir l'agriculture saharienne, à travers l'extension des superficies irriguées sous pivots, conformément aux conditions fixées par l'Office pour l'octroi de terres à l'investissement, en vue d'atteindre l'autosuffisance alimentaire et réduire la facture d'importations".

"Les pouvoirs publics ont arrêté, sur orientations du président de la République M. Abdelmadjid Tebboune, un programme spécifique concernant l'électrification et l'ouverture de pistes agricoles, pour lequel un important financement est consacré", a-t-elle souligné.

Cette rencontre a été consacrée à l'évaluation de l'efficience des contrats de performance des investisseurs agricoles ayant bénéficié de terres dans le cadre du portefeuille foncier de l'ODAS, ainsi qu'à l'écoute des préoccupations exposées par les investisseurs agricoles, en rapport notamment avec l'électrification agricole, l'ouverture de pistes et la couverture en téléphonie mobile, a fait savoir la responsable.

La directrice générale de l'ODAS, Sabiha Boussedra, a signalé, de son côté, que les services de l'Office s'attèlent à lever l'ensemble des contraintes pouvant être rencontrées par les investisseurs ayant bénéficié du foncier agricole via la plateforme numérique de l'ODAS, et ce en élaborant une fiche technique de l'ensemble des exploitations ayant besoin d'électrification et de pistes agricoles.

Pour leur part, les promoteurs agricoles ont salué la tenue de ce type de rencontres qui leur donnent l'opportunité de soulever leurs préoccupations, liées en grande partie à l'électrification et les pistes, avant de recevoir des clarifications sur les programmes inscrits en termes de besoins, dont la mise en place d'infrastructures de base pour les exploitations agricoles dans le Sud.

La rencontre, initiée en coordination avec l'ODAS et tenue en présence des autorités locales, a rassemblé des investisseurs agricoles issus des wilayas d'El-Meniaa, Ouargla, Laghouat, Ghardaïa et Touggourt.