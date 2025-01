Algérie: Arkab représentera le président de la République au Sommet des chefs d'Etat africains sur l'énergie

Alger — Représentant le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le ministre d'Etat, ministre de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables, M. Mohamed Arkab, prendra part, mardi prochain à Dar es Salam (Tanzanie), au Sommet des chefs d'Etat africains sur l'énergie, indique dimanche un communiqué du ministère.

Ce sommet se tient à l'initiative du Groupe de la Banque africaine de développement et du Groupe de la Banque mondiale, en collaboration avec l'Union africaine. Il sera précédé, lundi, de séances et d'ateliers ministériels, précise le communiqué.

Ce sommet vient promouvoir l'initiative "Mission 300", qui vise à raccorder 300 millions d'Africains à l'électricité d'ici 2030, selon la même source.

A la veille de ce sommet, M. Arkab participera aux travaux une séance ministérielle sous le thèmes "Politiques et réformes, transformer le secteur énergétique en Afrique", afin de "présenter la vision ambitieuse de l'Algérie et son rôle pionnier en tant que producteur historique d'énergie, et ses efforts pour promouvoir le développement durable au niveau du continent africain à travers la mise en oeuvre de son programme énergétique en matière de production de l'électricité et de renforcement du raccordement électrique, en plus des projets de production d'énergie solaire et du développement de projets d'hydrogène vert", selon le communiqué.

La participation algérienne mettra en évidence le grand potentiel dont dispose l'Algérie dans la fourniture de solutions innovantes qui soutiennent la réalisation de l'objectif du continent de fournir une énergie propre et abordable, ajoute la même source. L'accent sera notamment mis sur le rôle efficace et axial joué par l'Algérie à travers les groupes Sonatrach et Sonelgaz, ainsi que de nombreux acteurs dans ce domaine, pour soutenir et accompagner les pays africains dans le développement de leurs systèmes énergétiques.

Outre les efforts continus de l'Algérie pour former des cadres africains dans ses instituts spécialisés dans les domaines de l'énergie, la participation de l'Algérie à ce sommet reflète "son engagement à soutenir les initiatives régionales visant à éliminer la pauvreté énergétique et à renforcer la coopération et les partenariats régionaux et internationaux pour fournir des solutions énergétiques avancées qui répondent aux besoins des peuples africains et contribuent à la réalisation des objectifs de développement durable", a conclu le communiqué.