Tunisie: Décès de Houssine Dimassi - Une figure emblématique de l'économie tunisienne nous quitte

Houssine Dimassi, économiste de renom et ancien ministre des Finances, est décédé ce lundi matin à l'âge de 77 ans.

Né le 18 novembre 1948 à Ksar Hellal, dans le gouvernorat de Monastir, le défunt était titulaire d'un doctorat d'État en sciences économiques, obtenu en 1983, ainsi que d'un diplôme d'agrégation en sciences économiques en 1984. Sa carrière académique fut riche et variée : il commença comme professeur assistant en sciences économiques à la Faculté d'Économie et de Gestion de Tunis en 1973, avant de devenir doyen de la Faculté de Droit, des Sciences économiques et Politiques de Sousse (1988-1991).

Dans les années 1970, Hussein Dimassi occupa le poste d'expert contractuel au ministère du Plan et s'engagea également dans de nombreuses activités syndicales et politiques, en particulier en tant que secrétaire général du syndicat de l'enseignement supérieur à la Faculté d'Économie et de Gestion de Tunis (1975-1980). Il fut également membre fondateur du parti du Mouvement de l'unité populaire en 1977.

Au niveau international, il participa activement à de nombreuses conférences organisées par des institutions telles que la Banque mondiale, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, le Programme des Nations Unies pour le développement, la Ligue des États arabes et l'Union des syndicats européens. Parmi ses travaux notables figurent des études sur la situation financière de la Caisse de sécurité sociale en Tunisie, les potentialités économiques des femmes tunisiennes, ainsi que les perspectives financières des caisses de sécurité sociale (2004).

Dimassi réalisa également un rapport économique et social dans le cadre du congrès de l'Union générale tunisienne du travail en 2001, et proposa une vision prospective pour la Tunisie à l'horizon 2030. Ses analyses profondes sur des sujets tels que le chômage en Tunisie, les activités stimulant l'économie tunisienne et l'évolution des échanges économiques entre les pays arabes ont marqué son empreinte intellectuelle.

En cette période de deuil, l'équipe Snipe- La Presse adresse ses plus sincères condoléances à sa famille. Que Dieu accorde Sa miséricorde au défunt et accorde à ses proches patience et réconfort. Paix à son âme.