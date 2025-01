Madagascar: Basketball - Le tournoi « Fety de baskety e! » reprend

Après un arrêt de presque deux mois suite à l'Africa Cup de 2023 à Madagascar et les fêtes de fin d'année et du Nouvel An, le tournoi de basketball portant le nom de « Fety de baskety e! », entrant dans le cadre du jubilé (XVe anniversaire) du club de basketball AT2B ou Andraisoro Tia Baskety, a repris ses droits samedi sur le terrain du club sis à Andraisoro.

Des tournois de basketball réunissant cent sept équipes réparties en dix catégories allant de la catégorie U12 et U16 filles et garçons, U20 garçons, vétérans hommes et dames ainsi que du basketball sur fauteuil ont été au programme pour le quinzième anniversaire.

Les rencontres entrent maintenant au stade des huitièmes de finale. Dans le premier match de huitième de finale opposant le club de BC Blindé à celui d'Ambatobe, la victoire nette et sans appel du BC Blindé sur le score de 72-49 a été enregistrée.

Dans l'autre match de huitième de finale qui devait opposer l'équipe d'Affix Now à MB2ALL, Affix Now est sorti vainqueur suite au forfait des sociétaires de MB2ALL qui sont arrivés largement en retard du délai acceptable. Les dirigeants ont accepté leur tort.

Parti de rien

Fondé en 2009, le club de basketball AT2B ou Andraisoro Tia Baskety est un club de quartier qui figure parmi les pionniers dans le développement du basketball dans le quartier.

« À ce jour, le club AT2B a réussi sa mission dans le développement du basketball à Antananarivo. Nous en sommes fiers et je tiens à remarquer que beaucoup de joueurs de renom comme Elly, Danz, Mory... ont déjà joué sur le terrain de l'AT2B d'Andraisoro. Pour marquer le quinzième anniversaire du club, une école de basketball est née, le terrain de basketball a fait peau neuve. Nous sommes ouverts à tous types de coopération et le club lance un appel à tous les gens de bonne volonté pour aider le club dans l'accomplissement de sa mission », indique Pascal Rasaony, un des organisateurs de l'événement.

« Le club est parti de rien avec l'envie de jouer au basketball par les jeunes du quartier. Au départ, nous avons commencé sur un terrain plein de poussière (2007). En 2008, le club a tout fait pour bitumer le terrain grâce au concours des gens de bonne volonté et à l'appui de la Commune urbaine d'Antananarivo. Cette année, la célébration sera exceptionnelle, car des primes allant de 500 000 à 2 000 000 d'ariary seront attribuées », termine Pascal Rasaony.

Résultats

BC BLINDÉ 72-49 AmbatobeAffix Now 20-00 MB2ALL (forfait)Dasol 57-39 TDMSFNB 76-53 Jack BC Donné Raherinjatovo