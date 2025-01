Madagascar: Nouvel an chinois - L'année du Serpent de Bois commence

Le Parvis Analakely a accueilli hier les communautés chinoises à Madagascar qui célébraient le début de l'Année du Serpent de Bois. Cet événement symbolise non seulement un nouveau cycle dans le zodiaque chinois, mais aussi une occasion unique d'unité entre les peuples chinois et malgache. Des personnalités de premier plan telles que Richard Ravalomanana, président du Sénat, et Ji Ping, ambassadeur de Chine à Madagascar, ont honoré cette célébration marquée par la solidarité, l'espoir et la prospérité, valeurs emblématiques de cette nouvelle année.

« Fini le Dragon de Bois, place au Serpent de Bois, sixième animal du zodiaque chinois. Ce changement marque également un nouveau chapitre dans la collaboration entre Madagascar et la Chine », souligne l'ambassadeur.

La cérémonie a été animée par des danses traditionnelles chinoises, des tirages au sort et des distributions de lots, le tout accompagné d'une dégustation des délices culinaires chinois. Le Serpent, signe de sagesse et d'audace, associé à l'élément Bois, qui favorise la communication et les liens sociaux, ont été au coeur des symboles de cette année. Cet événement a rappelé l'importance des échanges culturels et du dialogue interculturel. Une belle occasion de renforcer les liens entre les deux nations et de promouvoir une coopération toujours plus fructueuse.

L'année précédente, le Dragon de Bois avait déjà marqué les esprits au même endroit, et l'an prochain, c'est sous le signe du Cheval de Feu que les festivités continueront de célébrer la diversité et l'amitié entre Madagascar et la Chine. Un moment de partage qui illustre parfaitement l'esprit de l'Année du Serpent de Bois : un avenir de sagesse, de prospérité et de coopération.