Tunisie: Visite officielle du directeur de l'ISESCO au pays

Le Directeur général de l'Organisation Islamique pour l'Education, les Sciences et la Culture (ISESCO), Dr Salem bin Mohammed Al-Malek, effectue une visite officielle en Tunisie à la tête d'une délégation de haut niveau, où il devrait avoir une série d'entretiens avec le Président de la République et les ministres des Affaires étrangères, de la Culture, de l'Education et de l'Enseignement supérieur.

La délégation rencontrera également des membres de la Fondation Beit al-Hikma (l'Académie Tunisienne des Sciences, des Lettres et des Arts) afin de renforcer les perspectives de coopération entre l'organisation et la Tunisie dans les domaines de l'éducation, de la science et de la culture, selon un communiqué publié sur le site officiel de l'organisation.

La ministre des Affaires Culturelles, Amina Sarrafi, a reçu le directeur général de l'ISESCO à son arrivée, dimanche, à l'aéroport Tunis-Carthage. Les deux parties ont examiné les moyens de soutenir la coopération bilatérale à travers divers programmes culturels.

La ministre de la Culture a également salué le rôle de l'ISESCO dans le développement des domaines culturels dans les pays membres et la préservation du patrimoine dans le monde islamique.

La délégation de l'ISESCO comprend le directeir du département de la culture, Dr Mohamed Zine El Abidine, le directeur du département des médias et de la communication, Oussama Heikal, le directeur du centre de prospective et d'intelligence artificielle, Kais Hammami, le directeur du département des questions juridiques et des normes internationales, Mohamed El Hadi El Suhaili, le directeur du secrétariat général des comités nationaux et des forums, Dr Salem El Habsi, et la directrice du protocole et des relations publiques, Lobna Ahmimou.