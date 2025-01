Tunisie: Les N°1 Européennes et les talents Marocains à l'honneur lors de la 28e édition de la Coupe Lalla Meryem de Golf

Sous le Haut Patronage de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, et la présidence effective de Son Altesse Royale Le Prince Moulay Rachid, la Fédération Royale Marocaine de Golf et l'Association du Trophée Hassan II de Golf, organisent la 28e édition de la Coupe Lalla Meryem de Golf, qui se tiendra du 6 au 8 février 2025 au Royal Golf Dar Es Salam à Rabat.

A l'instar du Trophée Hassan II, la Coupe Lalla Meryem attire, depuis sa création, les meilleures joueuses du monde. Marie Laure de Lorenzi, Dame Laura Davies, Gwladys Nocera, Annika Sorenstam, Sophie Gustafsson, ou encore Suzanne Petersen ont toutes contribué au retentissement international de cette prestigieuse compétition féminine.

Cet événement revêt une particularité notable : il se déroule simultanément et sur le même site que le Trophée Hassan II, perpétuant ainsi la tradition de mixité instaurée en 1993 par Feu Sa Majesté Le Roi Hassan II, fondateur visionnaire des deux tournois

Cette édition marque la 13e année où la Coupe Lalla Meryem fait partie intégrante du Ladies European Tour (LET) et en est l'événement inaugural de la saison. Parmi les 108 participantes, la Thaïlandaise Trichat Cheenglab, numéro 1 du LET 2023, et la Suissesse Chiara Tamburlini, lauréate de l'Ordre du Mérite LET 2024 et championne du Joburg Ladies Open 2024, figurent parmi les favorites. Klara Davidson Spilkova, championne en 2017, Nuria Iturrioz, en 2016 et 2019, ainsi que la tenante du titre, l'Anglaise Bronte Law, seront présente pour s'emparer de la Minaudière, trophée traditionnellement décerné à la gagnante.

Le Maroc n'est pas en reste avec la participation de 5 joueuses. Ines Laklalech, porte-drapeau de la délégation marocaine aux Jeux Olympiques de Paris 2024, revient avec ambition après sa 7e place en 2024 tandis que Maha Haddioui, double représentante du Maroc au Jeux Olympiques (Rio 2016 et Tokyo 2020), démarre sa 12ème année sur le LET. Les pensionnaires du LETAS, Lina Belmati et Malak Bouraeda complèteront la participation professionnelle marocaine.

Sofia Cherif Essakali, championne d'Afrique amateur 2024 en individuel et par équipe, est l'une des joueuses à suivre. À seulement 15 ans, elle a déjà inscrit son nom dans l'histoire de la Coupe Lalla Meryem en franchissant à deux reprises le cut, devenant à 13 ans la plus jeune joueuse à réussir cet exploit. Avec un talent hors norme et une détermination exemplaire, Sofia incarne une génération de golfeuses prêtes à briller sur la scène internationale.

Année après année, la Coupe Lalla Meryem s'impose comme un événement incontournable du golf féminin mondial, l'occasion pour nos joueuses de briller et pour tous, de vivre un spectacle sportif de premier rang.