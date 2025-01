Togo: Message de cohésion sociale autour du Football et prestation de groupes folkloriques à Djifa-Kpota !

La commémoration des 65 ans de l'indépendance du Togo, les autorités togolaises la veulent dans la plus grande cohésion et ferveur nationale. Raison pour laquelle, elles ont instruit les structures déconcentrées et décentralisées, surtout les collectivités locales à s'inscrire dans la dynamique des préparatifs au travers de diverses activités sportivo-culturelles. C'est donc à cette invite que vient répondre la Commune de Golfe 1 qui, depuis le 04 Janvier 2025, s'est également engagée dans la dynamique.

Ce Samedi 25 Janvier encore, les diverses couches de la population du territoire communal de Bè Afédomé ont répondu à l'appel en faisant le déplacement dans la première partie de la journée au terrain de Djifa Kpota.

Pour cette organisation, la commune dirigée par le Ministre-Maire Joseph Koamy Gbloèkpo Gomado, a projeté une compétition de football qui réunit les Samedi les équipes présentes sur le territoire communal de Golfe 1. De même, sont mobilisés des groupes folkloriques pour des démonstrations de leurs savoir-faire en matière de la revalorisation des us et coutumes de ce territoire communal.

D'après la Directrice des Affaires sociales, Education, Santé, Culture, Sport et Loisirs, Mazalou Nimon, pour ce qui est de la compétition de football, sont inscrites à cette compétition, une douzaine d'équipes, pour dégager au final une équipe qui ira représenter la commune au niveau préfectoral. Etant donc une affaire de communes devant mieux se faire représenter au niveau de la préfecture, elle a donc invité toute la communauté de Bè « à sortir massivement les Samedi pour prendre part à ces activités puisque la fête de l'indépendance du Togo, c'est une fête à nous tous ».

Et Mme Nimon n'a pas manqué de situer les activités préparatoires de Golfe 1 dans leur contexte. « C'est dans l'optique des préparatifs du 65ème anniversaire de l'indépendance de notre pays le Togo ; c'est donc pour commémorer le 65ème anniversaire que cette organisation est faite au niveau de toutes les communes. Le lancement a été fait le 04 Janvier et les activités se poursuivent chaque Samedi au terrain de Djifa Kpota à travers des matches de foot, la prestation des groupes folkloriques.

L'objectif est aussi de sensibiliser la jeunesse et toute la communauté à se pencher vers nos valeurs traditionnelles, nos us et coutumes que de se tourner vers la modernité et tout ce qui va avec », a-t-elle exposé. Aussi, avait-elle indiqué, « nous continuons également par sensibiliser sur la paix, la cohésion sociale, la fraternité, le vivre ensemble et le pardon mutuel dans nos communautés ».

Samedi, outre la demi-douzaine de groupes folkloriques organisés qui a presté à Djifa Kpota, trois rencontres de football ont été disputées, dont entre autres, celle ayant mis aux prises, FC MES et FA Diamond. A l'arrivée, c'est Diamond qui a écarté son adversaire aux tirs au but 5-4, temps règlementaire, 1-1.

A noter également Samedi dernier, la présence effective des responsables de la Préfecture du Golfe qui étaient venus admirer l'engagement des uns et des autres et leur apporter les encouragements des plus hautes autorités du pays.

Les activités sportives et culturelles se poursuivent Samedi prochain.