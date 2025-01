Madagascar: Athlétisme/Disparition - Le faiseur de champions Gérard Goriot décède

L'athlétisme malgache est en deuil. Gérard Goriot, un coopérant français qui a mis en orbite l'athlétisme malgache à son époque, s'est éteint hier à l'île de la Réunion à l'âge de 82 ans.

Arrivé à Madagascar en 1996 par l'intermédiaire de la coopération française pour donner un coup de pouce à l'athlétisme malgache, Gérard Goriot est devenu un Zanatany car il est resté à Madagascar jusqu'en 2004. Gérard Goriot a apporté un nouveau souffle à l'athlétisme malgache. C'était sous son impulsion, avec l'ancien président de la Fédération Malagasy d'athlétisme Christian Razafimahefa, que le Centre d'athlétisme d'Alarobia a vu le jour.

« Gérard Goriot est un faiseur de champions. Avec sa façon de manager et sa politique d'encadrement, des champions comme Riri Josve, qui a battu le record de Madagascar en saut à la hauteur, Berlioz Andriamihaja, recordman de Madagascar et champion d'Afrique en 110m haies, Martine Rasoarimalala en demi-fond et 800m, Kamardine, sans oublier Rosa Rakotozafy, championne d'Afrique en 100m haies, sont parmi les purs produits du coach, Ony Paule Ratsimbazafy, Hanitra Rakotondrabe... Gérard Goriot a laissé un héritage inoubliable pour l'athlétisme malgache et je tire mon chapeau en guise de reconnaissance. Repose en paix, coach », a confié Indépendance Lahimana, dit Depa Sakaraha, qui figure parmi les disciples du défunt.

Et Depa Sakaraha de continuer : « En travaillant avec Gérard Goriot, l'athlétisme malgache a trouvé le sommet africain grâce à la coopération française et aux bourses Confejes. Parfois, il a payé de sa poche pour les athlètes malgaches formés en dehors ou non du Centre d'Alarobia. » Gérard Goriot est aussi un écrivain de livres sportifs comme « La Diagonale de l'Afrique », « La Pédagogie du débutant en athlétisme », «Les fondamentaux de l'athlétisme» et « 36m2 de confidences ».