Madagascar: Transfert - Kanto Fitiavana évolue au Hertha Zehlendorf

Pas encore très connu parmi les expatriés en Europe. C'est rare et inhabituel. Âgé de 27 ans, Kanto Fitiavana Voahariniaina, surnommé « Bolo », de père et de mère malgaches, évolue en Allemagne depuis six années déjà. Le milieu polyvalent malgache, à l'aise à l'aile gauche mais aussi droite, joue à partir de cette saison sous le maillot du FC Hertha 03 Zehlendorf. C'est un très ancien club localisé dans un district situé au Sud de Berlin. Le club évolue dans la ligue régionale Nord-est d'Allemagne et est classé, après la 18e journée, 15e sur dix-huit clubs en lice.

Si nous avons l'habitude d'entendre les exploits des autres expatriés qui jouent, la plupart, en France, en Belgique, au Luxembourg, ou dans la région océan Indien, Bolo est, quant à lui, quasi-titularisé à tous les matchs disputés par son club. Le milieu malgache vient de signer au FC Hertha 03 Zehlendorf lors de l'actuel mercato après avoir passé cinq saisons, de 2019 à 2024, au Tus Makkabei de Berlin. L'expatrié d'Allemagne comptabilise, durant ses six saisons en terre allemande, quarante-cinq buts en cent-cinquante-trois matchs joués.

Le club de Bolo avait atteint et joué la coupe d'Allemagne en 2023 où il a été éliminé par Wolfsburg, un club en D1. Il était parmi le onze de départ et avait joué les 90 minutes. Son entraîneur salue surtout la condition physique et la vitesse de course et d'exécution de cet ailier malgache. Après ses six années d'expérience en terre allemande, Bolo ambitionne et rêve d'intégrer la sélection malgache pour apporter sa pierre à l'édifice. « J'ai deux souhaits et objectifs pour cette nouvelle année 2025 : premièrement, intégrer les Barea et porter haut les couleurs nationales, et deuxièmement, accéder à la division supérieure avec mon nouveau club, le FC Hertha », confie Kanto Fitiavana.

Il a quitté le pays en 2018 pour poursuivre ses études en Allemagne. Bolo avait déjà évolué dans plusieurs clubs à Madagascar, entre autres l'Ajesaia à Ambohimandroso, le FC Kinga Sport, le FC Tana (2e division) puis à l'Uscafoot, sous les ailes du coach Titi Rasoanaivo.