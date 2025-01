Madagascar: Infrastructures routières - La digue de Kiembe achevée à 70%

Le bord de la mer de Toliara change. La digue de Kiembe est tracée. 70% des travaux de construction de cette route de 5 km sont achevés, selon le ministre des Travaux publics, Richard Rafidison, lors de sa visite de cette voie rapide dans la ville de Toliara, samedi. Cette digue présente plusieurs avantages pour ce chef-lieu de la région Atsimo Andrefana. Non seulement elle va réduire les embouteillages dans cette ville, mais elle contribuera aussi à protéger les quartiers bas de Mahavatse et de Kiembe, souvent sujets aux inondations causées par les fortes marées et les pluies abondantes.

Cette route, qui relie l'aéroport, le port de Toliara, la ville, et la Route nationale 7, devrait réduire la durée du trajet et les coûts des transports afférents. Elle contribuera, par ailleurs, à favoriser le développement économique de la région, en désenclavant et en améliorant la productivité par la mise en valeur de vastes zones agricoles qui disposent d'énormes potentialités non encore exploitées, et en développant les échanges et l'accroissement des activités économiques tant commerciales, agricoles qu'industrielles.

La réalisation de cette infrastructure est financée par la Banque européenne d'investissement (BEI), à hauteur de 40 millions d'euros.