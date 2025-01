Madagascar renforce sa visibilité

Madagascar a profité de sa participation à FITUR 2025 à Madrid pour promouvoir son potentiel touristique et établir de nouveaux partenariats internationaux.

Le salon Feria Internacional de Turismo (FITUR 2025) à Madrid, qui s'est déroulé du 22 au 26 janvier, a été une occasion importante pour Madagascar de renforcer sa présence sur la scène internationale du tourisme. Viviane Dewa, ministre du Tourisme et de l'Artisanat, a souligné: « L'objectif est clair : faire de Madagascar une destination incontournable pour le tourisme et attirer des investissements économiques de qualité. »

Un moment clé du salon a été la rencontre avec son homologue tunisien. Cette rencontre a permis à Madagascar d'être désigné comme « pays invité d'honneur » au Salon de l'Artisanat et des Métiers en Tunisie. Elle a également ouvert la voie à un futur accord de coopération. « Nous sommes très enthousiastes à l'idée de signer cet accord, qui favorisera l'échange de savoir-faire et contribuera à la professionnalisation du secteur touristique », a souligné la ministre Dewa. Par ailleurs, un projet de vol charter entre Madagascar et la Tunisie est en cours, afin de faciliter les déplacements entre les deux pays et renforcer leurs relations bilatérales.

La ministre a aussi échangé avec des personnalités influentes du secteur, comme Jordi Hereu, ministre de l'Industrie et du Tourisme, et Diego Martínez Belío, secrétaire d'État aux Affaires étrangères.

Perspectives

Ensemble, ils ont discuté de la manière d'attirer des investissements responsables et durables, notamment dans la construction d'hôtels écologiques et le développement d'infrastructures énergétiques renouvelables.

Dans un contexte régional, Madagascar a renforcé ses liens avec d'autres pays africains. Lors des échanges avec les ministres du tourisme de l'Égypte, du Zimbabwe, de l'Angola et de la Tunisie, plusieurs sujets ont été abordés. Parmi eux, l'intégration de Madagascar à la Communauté de l'Afrique de l'Est (EAC) et son rôle futur en tant que président de la SADC en 2025. « Madagascar doit jouer un rôle de leader dans l'évolution du tourisme en Afrique », a précisé la ministre malgache.

La rencontre avec le directeur général de la compagnie aérienne Neos a aussi permis de discuter d'opportunités pour promouvoir des destinations comme Nosy Be sur le marché international. « Ces partenariats sont essentiels pour accroître la visibilité de Nosy Be et d'autres régions malgaches auprès des touristes internationaux », a ajouté la ministre.

Lors de sa visite à l'Organisation des Nations Unies pour le tourisme (UN Tourism), Viviane Dewa a rencontré Zorab Pololikashvili, secrétaire général de l'Organisation. Cette rencontre marque le retour officiel de Madagascar au sein de cette institution de renommée mondiale. Les discussions ont porté sur des projets importants, comme la numérisation des services touristiques et la formation des acteurs du secteur.

Dans le cadre de FITUR 2025, l'Espagne, reconnue pour son expertise dans le secteur touristique et ses liens culturels étroits avec Madagascar, s'est imposée comme un partenaire stratégique majeur. La délégation malgache a notamment mis l'accent sur la richesse de son patrimoine naturel et culturel, un atout qu'elle souhaite faire découvrir aux Espagnols, tout en attirant un public international plus large. Les touristes espagnols, attirés par des destinations exotiques, constituent en effet une cible prioritaire pour Madagascar. « La diversité de notre patrimoine est une richesse que nous voulons partager non seulement avec les Espagnols, mais aussi avec le reste du monde », a répété la ministre Dewa.