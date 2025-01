Tunisie: Sécurité routière - Renforcer les caméras de surveillance pour sanctionner davantage les contrevenants au code de la route

S'exprimant sur une radio privée, l'expert en sécurité routière Mourad Jouini a affirmé que certaines infractions, telles que le non respect des feux rouges, les dépassements illégaux et le non-respect de la priorité, peuvent conduire à des accidents. « Si les sanctions pour ces infractions ne sont pas renforcées, il est normal que le nombre d'accidents augmente. Il faut sévir rigoureusement surtout pour les infractions qui sont commises quotidiennement », a-t-il expliqué, en mettant l'accent sur le fait que les conducteurs doivent adopter une attitude « d'autocensure » sur les routes et s'astreindre à respecter le code de la route.

L'expert en sécurité routière a également évoqué l'importance de la sensibilisation dans le domaine de la sécurité routière, notant que les efforts de sensibilisation doivent aller de pair avec les mesures légales visant à réduire les accidents de la route. Evoquant l'impact des infractions routières sur le nombre d'accidents enregistrés sur les routes, Jouini a expliqué qu'en Tunisie, les amendes pour les infractions au code de la route sont peut-être encore peu élevées par rapport à d'autres pays, mais qu'il existe de nombreuses initiatives législatives visant à les rendre plus efficientes.

Il a confirmé la présence de caméras de surveillance dans de nombreuses villes et agglomérations de la Tunisie, qui visent à relever les infractions, dont le non respect des feux rouges et le dépassement de la vitesse autorisée sur les routes et les autoroutes et a ajouté que l'utilité de ces caméras est évidente dans la réduction des infractions grâce à leur surveillance automatique, soulignant que le niveau des sanctions peut ne pas être suffisant dans certains cas.

L'expert en sécurité routière a également indiqué que de nouveaux projets de loi sont en cours d'examen à l'ARP et visent à renforcer la lutte contre les infractions au code de la route, notamment en ce qui concerne les excès de vitesse et le respect du code de la route. Ces initiatives législatives contribueront à réduire les infractions à l'avenir et constituent un pas important vers l'amélioration de la sécurité routière dans le pays, a-t-il déclaré, ajoutant qu'il reste encore du travail à faire pour sensibiliser les Tunisiens au code de la route et à la manière de traiter les infractions.

« Les initiatives qui ont été lancées peuvent contribuer à améliorer la situation, mais il reste encore beaucoup à faire en termes de mise à jour de la législation et de renforcement de la surveillance dans diverses régions », a-t-il déclaré. Il a également souligné l'importance d'étendre le champ de surveillance aux zones qui enregistrent le nombre le plus élevé d'accidents de la route de la Tunisie ainsi qu'à plusieurs régions de l'intérieur, afin de sanctionner l'excès de vitesse l'un des principaux facteurs contribuant aux accidents.

Le travail effectué par le gouvernement en coopération avec la société civile est important, a-t-il déclaré, ajoutant que les progrès sont encore lents et que davantage d'efforts doivent être faits pour sauver des vies et des biens sur les routes, notamment en améliorant le niveau de respect des lois par les conducteurs.