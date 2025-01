Tunisie: Menzel Bourguiba - Le centre de visite technique des véhicules légers et lourds entre en service

Le centre de contrôle technique des véhicules lourds et légers à Menzel Bourguiba, Bizerte, est devenu opérationnel, lundi matin, après des années de retard, du au non achèvement des travaux dans les délais, pour un coût total de 1,8 million de dinars.

Le gouverneur de Bizerte, Salem Ben Yacoub, a indiqué que le centre a été équipé de manière moderne pour fournir tous les services requis. Il comprend trois espaces spacieux, dont un espace pour l'inspection et deux espaces pour l'examen technique des véhicules lourds et légers, avec une circulation fluide des véhicules, et des installations pour les employés, les techniciens et les propriétaires de véhicules.

Il a exprimé sa gratitude pour le soutien que le projet a reçu du ministère de tutelle et de la direction générale de l'Agence des Transports Terrestres, et pour l'appui qu'il a reçu de toutes les parties concernées, afin d'achever les travaux après plus d'une décennie d'interruption, et de le compléter dans les moindres détails.

Il a indiqué que l'agence travaille en coordination avec toutes les structures étatiques pour résoudre les questions matérielles, techniques et logistiques des centres de visite technique.

Habib Toumi, Président-Directeur-Général de l'Agence de Transport Terrestre, a souligné la grande importance du centre (le 33ème au niveau national), d'autant plus que le gouvernorat de Bizerte comprend le deuxième plus grand parc de véhicules lourds.