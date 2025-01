Congo-Kinshasa: Sud-Kivu - Calme précaire dans les Moyens et Hauts Plateaux de Fizi depuis plus d'un mois

Un calme apparent et précaire est observé depuis plus d'un mois dans les Moyens et Hauts Plateaux du territoire de Fizi, dans la partie sud de la province du Sud-Kivu.

Des sources locales rapportent que les derniers affrontements entre les Forces armées de la RDC (FARDC) et la coalition rebelle Gumino-Twiraneho Makanika-Android remontent à la veille de la fête de Noël, en décembre dernier.

Bien que la situation sécuritaire soit relativement calme dans cette région, les déplacés hésitent à regagner leurs villages, craignant la reprise des combats à tout moment.

L'administrateur du territoire de Fizi, Samy Kalonji Badibanga, rassure que les FARDC ont déjà renforcé leurs effectifs et consolidé leurs positions dans les moyens et hauts plateaux de Fizi, afin de protéger la population civile.

« Les FARDC se comportent bien, il y a déjà un renforcement de leur effectif. La 13e brigade est déjà arrivée pour renforcer les effectifs dans les Moyens et Hauts Plateaux de Fizi. Et la police, la DGM et l 'ANR, tous les services de sécurité doivent collaborer avec notre population pour dénoncer tous les traitres ».

Tout en rassurant sur la situation sécuritaire d'une manière générale, l'autorité territoriale indique cependant que la population continue de vivre dans la psychose ce qui, selon lui, justifie leur réticence à regagner leurs villages par peur d'éventuelles représailles.