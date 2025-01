Madagascar: Trail Ambodirano - Une aventure unique au coeur de beaux paysages

Le Trail Atsimondrano de l'Ultra Trek des Collines Sacrées entame sa deuxième édition le 8 mars prochain. Les inscriptions sont déjà ouvertes pour cette aventure unique à Ambodirano.

L'avant-goût de la sixième édition de l'Ultra Trek des Collines Sacrées (UTCS) se déroulera lors du Trail Ambodirano, qui aura lieu le samedi 8 mars prochain. Après une édition inaugurale fructueuse l'an dernier, l'équipe de l'Office Régional du Tourisme d'Analamanga (ORTANA) promet une édition encore plus passionnante en termes d'organisation et de parcours, avec deux courses différentes. Pour l'épreuve reine, il s'agit d'une randonnée sportive de montagne de 31 km avec 1 232 mètres de dénivelé positif. Le départ sera donné sur le terrain CRINFP Benasandratra Fenoarivo à 5 heures du matin pour rallier Ambatofotsy au lac Le Carat.

Le temps maximal pour être classé est fixé à 8 heures et 30 minutes, pauses comprises. Son parcours offre un splendide panorama sur la grande plaine de Betsimitatatra. La course enchaîne par une traversée de la ligne de crête d'Ivatobe pour rejoindre Antsahadinta. Viennent ensuite les plus belles vues sur le Sud de la capitale à travers les chainons d'Ambatomalaza et d'Ambohijoky. Une brève plongée dans l'histoire se glisse au fil du trajet avec la découverte de deux autres collines sacrées : Ambohijoky, colline de Rafotsirabodo, épouse d'Andrianampoinimerina, et Ampandrana Ifandro, le berceau du royaume Merina.

La seconde épreuve est la « Découverte Ambodirano », d'une distance de 22 km allant d'Ankadilasora Antsahadinta à Ambatofotsy. Avec un dénivelé positif cumulé de 958 mètres, le temps maximal de cette course est de six heures. Cette course découverte permet de relever partiellement le défi du Trail Ambodirano, surtout pour les débutants. En mode traileur ou randonneur, cette épreuve embarquera les participants dans une aventure prometteuse.

Journée internationale des femmes

Les inscriptions sont ouvertes pour cette belle aventure autour d'Ambodirano. Puisque cette course coïncide avec la Journée internationale des femmes, des cadeaux seront offerts à toutes les participantes pour marquer leur journée exceptionnelle. L'ORTANA, l'organisme en charge de la promotion et du développement touristique de la région Analamanga, les Hautes Terres Centrales de Madagascar, s'est positionné comme pionnier des activités de randonnée dans sa région avec l'ambition de promouvoir et développer un tourisme authentique et durable depuis plus de dix ans. C'est dans cette perspective que l'office de tourisme a lancé officiellement son premier événement de trail en 2020, baptisé « Ultra Trek des Collines Sacrées », et qui entame sa 6e édition cette année 2025.