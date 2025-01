Madagascar: Jour de la République de l'Inde - Célébration conviviale hier à la Résidence d'Analamahitsy

L'Inde a célébré son 76e Jour de la République hier. Il s'agit de l'une des trois fêtes nationales de l'Inde, tout comme le jour de l'Indépendance, célébré le 15 août et Gandhi Jayanti, la date anniversaire de Gandhi, le père de la nation indienne, célébrée le 02 octobre chaque année.

L'Inde a obtenu son indépendance le 15 août 1947 mais est restée sous la gestion du Dominion jusqu'en 1950. C'est à partir de l'adoption de la Constitution indienne le 26 janvier 1950, en effet, que l'Inde est devenue une république à part entière. Ce jour marque ainsi l'entrée en vigueur de la Constitution indienne. Depuis, cette journée est célébrée avec ferveur patriotique, tous les 26 janvier, dans tous les pays où des communautés indiennes évoluent. Madagascar en fait partie. C'est ainsi qu'une cérémonie conviviale s'est tenue à la résidence de l'Inde sise à Analamahitsy hier dans la matinée pour célébrer le 75ème anniversaire de la République de l'Inde.

L'ambassadeur de l'Inde à Madagascar, SEM Bandaru Wilsonbabu a tenu à rapporter à la communauté indienne de la capitale, invitée à la résidence pour l'occasion, le discours énoncé par la présidente de l'Inde, Droupadi Murmu, à la veille de cette journée de célébration. Elle a évoqué dans son allocution la mise en place de conseils de développement et de bien-être pour les communautés nomades et semi-nomades, pour plus d'inclusion.

Elle a également mentionné les séries d'initiatives en cours dans le domaine de la culture pour préserver et revitaliser les traditions et les coutumes, dont la préservation et la mise en valeur de la richesse de l'héritage de la civilisation indienne. Elle n'a pas manqué de rappeler les différentes avancées de l'Inde dans tous les domaines, dont le développement des infrastructures physiques, l'utilisation de la technologie dans le domaine financier, la bonne santé du système bancaire, entre autres.

L'ambassadeur de l'Inde à Madagascar, quant à lui, a également tenu à rappeler à l'assistance les événements marquants et les différentes réalisations dans le cadre de la coopération entre Madagascar et l'Inde, sans oublier de rappeler que les portes de l'ambassade sont toujours ouvertes à tous les ressortissants indiens de la Grande Île.

La cérémonie de célébration s'est enchaînée sur une touche culturelle, notamment une démonstration de yoga par les élèves de la classe de yoga de l'ambassade, mais également des performances musicales, interprétées par les étudiants de la classe d'hindi, les employés de l'ambassade et par des représentants de la communauté indienne locale.

Le partage de repas typiquement indien et du thé traditionnel a définitivement clos la cérémonie de célébration.