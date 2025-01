Madagascar: Vision Madagascar - De grands projets de construction en vue pour 2025

Le groupe Vision Madagascar (VIMA) a marqué le début de 2025 avec une célébration du nouvel an empreinte de convivialité et d'émotion. Cet événement, organisé dans la résidence de Zouzar Bouka, chairman de VIMA, a rassemblé collaborateurs, partenaires et amis pour un moment de partage, symbolisant l'unité et la vision du groupe. Dans un discours inspirant, prononcé en son nom, le porte-parole de Zouzar Bouka a rappelé l'importance de cette tradition annuelle.

« Cette maison où nous célébrons, témoin de nombreuses réalisations, est le reflet de l'histoire de VIMA », a-t-il déclaré. Il a également souligné les 25 ans d'existence du groupe, jalonnés de projets pionniers et d'engagements solides envers la société malgache. Parmi les réalisations phares du groupe figurent la construction du nouvel Hôtel de Ville d'Antananarivo, la création du premier Business Park de la capitale, et l'ouverture du premier centre commercial en dehors de la capitale, à Majunga.

VIMA s'est également distingué par ses actions environnementales via ViMa Woods, en introduisant les normes FSC pour une gestion forestière durable. Pour 2025, le groupe voit encore plus grand. Deux projets ambitieux sont annoncés : la construction du World Trade Center Antananarivo et la création de Vision Madagascar NGO, une structure dédiée aux actions sociales et environnementales. Zouzar Bouka a conclu en remerciant chaleureusement les collaborateurs et partenaires pour leur soutien continu, les invitant à profiter pleinement de la soirée. « Ensemble, créons un nouveau Madagascar », a-t-il déclaré, avec une vision résolument tournée vers l'avenir.