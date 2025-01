Afrique: Sommet africain sur l'énergie - Andry Rajoelina met le cap sur la Tanzanie

Le locataire d'Iavoloha participera au Sommet des Chefs d'Etat et de gouvernement « Mission 300 » visant à mettre en oeuvre des réformes ambitieuses et des actions concrètes afin d'étendre l'accès à une électricité fiable, abordable et durable au profit de 300 millions de personnes vivant en Afrique d'ici à 2030.Coup d'envoi ce jour, à Dar-es-Salaam, en Tanzanie, du Sommet des Chefs d'Etat et de gouvernement africains sur l'énergie « Mission 300 ».

Plus de 1 000 participants composés entre autres de Chefs d'Etat, de Premiers ministres, des représentants du secteur privé et des professionnels du secteur énergétique se donnent rendez-vous dans la capitale tanzanienne dans l'objectif de mettre en oeuvre des réformes ambitieuses et des actions concrètes afin d'étendre l'accès à une électricité fiable, abordable et durable au profit de 300 millions de personnes vivant sur le continent africain d'ici 2030. Parmi les participants figure le président Andry Rajoelina qui a mis le cap sur la Tanzanie pour assister à cet évènement historique. A rappeler que la transformation énergétique figure parmi les axes prioritaires de la Politique générale de l'Etat pour ce second mandat de l'actuel homme fort du pays.

Ce sommet constitue une occasion pour le numéro Un malgache de mener des tractations auprès des partenaires et de défendre les programmes du gouvernement malgache visant à améliorer l'accès à l'électricité. Pendant deux jours, les discussions vont tourner autour du rôle de l'investissement privé dans le secteur énergétique africain, et des synergies entre l'accès numérique et les services énergétiques. Pour la journée de demain, le président Andry Rajoelina va prononcer un discours devant ses pairs africains afin d'évoquer la situation à Madagascar.

En effet, durant ce sommet « Mission 300 », tous les dirigeants africains devraient signer la Déclaration de Dar-es-Salaam sur l'énergie où ils vont s'engager à garantir un accès universel à l'énergie dans leur pays respectif. Il serait aussi question de la signature des Pactes nationaux pour l'énergie qui serviront de feuilles de route avec des objectifs spécifiques pour chaque pays et des échéances pour la mise en oeuvre des réformes essentielles.

Faible taux d'accès.

En ce qui concerne Madagascar, le taux d'accès à l'électricité reste encore faible avec seulement 36% de la population. En raison du vieillissement et de la détérioration des centrales de la JIRAMA, 478 MW seulement sont disponibles sur 828 MW de capacité installée. D'ailleurs, d'après les explications, la Grande île est aussi confrontée à 60% de pertes d'électricité. Il convient aussi de souligner qu'environ 50% de la production énergétique du pays provient de l'hydroélectricité.

Actuellement, le gouvernement malgache est en train de mettre en oeuvre des projets solaires visant à installer 250 MW supplémentaires. L'initiative « Mission 300 » représente une collaboration sans précédent entre l'Union africaine, la Banque africaine de développement, le groupe de la Banque mondiale et de nombreux partenaires mondiaux. Pour ce déplacement en Tanzanie, le président Andry Rajoelina est accompagné par le ministre de l'Energie et des Hydrocarbures, Olivier Jean Baptiste et la ministre de l'Economie et des Finances Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison.