Madagascar: Bolo, l'ailier malgache qui brille en Allemagne

À seulement 27 ans, Voahariniaina Kanto Fitiavana, alias Bolo, est en train de s'imposer comme une figure montante du football en Allemagne. Originaire de Madagascar, cet ailier rapide et technique évolue actuellement au Hertha Zehlendorf 03, un club de la région de Berlin, où il s'est rapidement fait un nom grâce à ses performances exceptionnelles.

Bolo a quitté son pays natal en 2018 pour faire ses études, et est déterminé à percer dans le football européen en 2019. Il a commencé sa carrière en Allemagne avec Tus Makkabei Berlin, où il est resté jusqu'en 2024. En six ans, il a accumulé 153 matchs et 45 buts, un bilan impressionnant qui témoigne de son efficacité offensive. Son talent, sa rapidité et sa capacité à jouer sur les deux ailes font de lui un atout précieux pour ses équipes.

L'un des moments marquants de sa carrière en Allemagne a eu lieu en 2023, lorsqu'il a été titularisé lors d'un match de Coupe d'Allemagne contre Wolfsburg, une équipe de Bundesliga. Cette rencontre, au-delà de sa valeur symbolique, a permis à Bolo de montrer toute l'étendue de ses qualités, notamment son endurance et sa vivacité. Il a disputé l'intégralité du match, attirant ainsi l'attention non seulement des supporters mais aussi des recruteurs et des sélectionneurs.

Aujourd'hui, en plus de son rôle clé à Hertha Zehlendorf 03, Bolo nourrit de grandes ambitions pour l'avenir. Il rêve de représenter Madagascar sur la scène internationale, en particulier lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. « C'est l'un de mes objectifs principaux. Jouer pour mon pays serait un immense honneur », confie-t-il. Mais son ambition ne s'arrête pas là parce qu' il souhaite aussi contribuer à l'ascension de son club en division supérieure, un défi stimulant qu'il aborde avec la même détermination qui l'a mené jusqu'à Berlin.

Avant de se faire connaître en Allemagne, Bolo a fait ses armes dans plusieurs clubs malgaches tels que Ajesaia Ambohimandroso, FC Kinga Sport, FC Tana et Uscafoot. Il a été formé sous l'oeil avisé de l'entraîneur Titi Rasoanaivo, qui a su déceler en lui un talent rare. Ce dernier n'a pas hésité à lui offrir des responsabilités sur le terrain, contribuant à façonner son style de jeu.