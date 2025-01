Afrique de l'Ouest: Catastrophes naturelles - Un exercice de secours réunit à Matam les forces de sécurité du Sénégal et de la Mauritanie

Matam — Un exercice destiné à tester la capacité de secours des forces de défense et de sécurité de la Mauritanie et du Sénégal en situation de catastrophe naturelle entraînant un déplacement massif de populations s'est déroulé à Matam, à l'initiative des deux pays et de l'Organisation internationales pour les migrations (OIM).

Les inondations ont été utilisées comme prétexte pour tester la capacité de riposte des forces de défense et de sécurité mauritaniennes et sénégalaises.

"Nous voulons que vous vous donniez à fond. Évitez le maximum possible de rire ou de filmer votre camarade. Faites comme si vous étiez dans une situation réelle", a recommandé Amadou Dia, l'un des dirigeants de l'exercice de simulation.

Dans une étroite ruelle du quartier Soubalo, une centaine de personnes, des Sénégalais et des Mauritaniens, sortent pour rejoindre la berge du fleuve.

La catastrophe simulée comprend un volet sanitaire, des cas de diarrhée aiguë, des traumatismes et des maladies respiratoires étant signalés parmi les personnes à secourir.

Les services de la police des frontières basés à Matam et d'autres entités des forces de défense et de sécurité des deux pays ont pris part à l'exercice.

Le test a permis d'indiquer aux populations l'attitude à avoir en cas de catastrophe. Des participants se sont prêtés à la mise en scène en allant à la recherche de leurs proches dont ils sont sans nouvelles.

La Croix-Rouge et les sapeurs-pompiers ont assuré les premiers secours, avant l'arrivée de nombreux infirmiers partis de Ourossogui et de Matam, les principales villes sénégalaises de la zone.

L'administration territoriale a également passé le test, avec la contribution d'une cellule de crise dirigée par Tafsir Baba Anne, l'adjoint du gouverneur de Matam, chargé des questions de développement de la région. Il était entouré de responsables des forces de défense et de sécurité, dont le commandant de la compagnie d'incendie et de secours de Matam, Ignace François Ndiaye, et du directeur de l'agence régionale de la santé, le docteur Moustapha Faye.

"Ce samedi, nous avons reçu, vers 10 h 40, une alerte faisant état d'un important déplacement de populations venues de la Mauritanie, victimes d'inondations. Nous avons aussitôt relayé l'alerte et informé les forces de défense et de sécurité en vue d'une prise en charge rapide des blessés", a annonce Tafsir Baba Anne, en guise de simulation, dans un communiqué publié une heure après le début des secours.

Se prêtant toujours à l'exercice, l'autorité administrative signale 117 victimes, dont 17 se trouvent dans un état "grave". Des personnes étant portées disparues. Dans la cohue, deux individus en possession de stupéfiants ont été arrêtés, selon M. Anne.

Sur le terrain, les secours se poursuivent. Les blessés sont évacués dans les hôpitaux de Matam et de Ourossogui. Après les soins d'urgence, ils sont conduits à l'école Ibrahima-Soriba-Thioub de Matam, qui est à la fois le point de chute de l'exercice et un site d'accueil des déplacés.

Sur le plan administratif, la Mauritanie était représentée par Abdoulaye Oumar Ly, le maire de Diowol, une ville située près de la frontière des deux pays, et un agent du ministère de l'Économie et des Finances.

"La gestion de cette crise implique les deux pays, le Sénégal et la Mauritanie. Cela montre que les relations entre ces deux nations ont de beaux jours devant elles", a dit, toujours dans le cadre du test, le gouverneur de Matam.

La simulation a permis de tester "la capacité de riposte et de résilience" des forces de défense et de sécurité, qui ont géré une situation similaire lors des dernières inondations survenues dans la région de Matam, a-t-il ajouté.

L'exercice a permis de s'assurer que les services et les personnes concernés ont la capacité d'apporter "une réponse rapide" au besoin, selon le gouverneur de Matam.

La ville de Matam a été choisie pour le déroulement de cet exercice, en raison de sa position géographique, a expliqué la cheffe de mission de l'OIM au Sénégal, Aïssata Kane.

"Cet exercice devrait être fait dans d'autres localités des deux pays où des situations de vulnérabilité se font sentir", a-t-elle dit.