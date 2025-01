Togo: Hanan Morsy attendue à Lomé

L'économiste égyptienne Hanan Morsy est candidate au poste de vice-présidente (Deputy Chairperson) de la Commission de l'Union Africaine (UA), une institution clé pour l'intégration et le développement du continent africain.

Reconnue pour son expertise et son engagement en faveur du progrès économique et social de l'Afrique, sa candidature reflète une volonté de l'Egypte d'apporter des solutions stratégiques aux défis du continent.

Avec une carrière riche en réalisations, Hanan Morsy s'est distinguée comme une figure influente dans le domaine des politiques économiques et du développement durable. Elle est titulaire d'un doctorat en économie du Massachusetts Institute of Technology (MIT) et a occupé des postes stratégiques dans plusieurs institutions internationales.

Elle a notamment travaillé au Fonds Monétaire International (FMI), où elle a contribué à l'élaboration de politiques économiques dans plusieurs pays africains. Elle a également occupé le poste de directrice adjointe au sein de la Banque Africaine de Développement (BAD), où elle a joué un rôle central dans la mise en oeuvre de réformes économiques et la promotion d'une croissance inclusive.

En tant que candidate au poste de vice-présidente de la Commission de l'UA, Hanan Morsy met en avant une vision axée sur la résilience économique, l'intégration continentale avec la mise en oeuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) pour stimuler le commerce intra-africain et créer des opportunités économiques, l'autonomisation des jeunes et des femmes et la transformation numérique et énergétique.

Le poste de vice-président de la Commission de l'Union Africaine est crucial pour coordonner et piloter les efforts visant à atteindre les objectifs de l'Agenda 2063, le cadre stratégique pour le développement durable du continent.

La candidature de Hanan Morsy s'inscrit dans une dynamique visant à renforcer l'efficacité de la Commission et à mobiliser les partenariats nécessaires pour faire face aux défis de l'Afrique. Son expertise en matière de financement du développement, de transformation économique et de résilience aux chocs globaux en fait une candidate de choix pour ce rôle.

La candidature de Hanan Morsy bénéficie du soutien de l'Égypte, un acteur majeur dans les affaires africaines. En tant que représentante d'un pays pivot du continent, elle apporte une perspective unique qui allie expertise technique et engagement politique en faveur d'une Afrique plus forte et unie.

« L'Afrique a besoin de leadership visionnaire et de solutions concrètes pour relever les défis complexes auxquels elle est confrontée. Je suis déterminée à contribuer à un avenir meilleur pour notre continent », a-t-elle déclaré.

Hanan Morsy est attendue lundi à Lomé où elle aura des entretiens avec le président Faure Gnassingbé. Elle espère obtenir le soutien du Togo.