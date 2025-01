Afrique du Sud: La mémoire de l'Holocauste entretenue par un musée à Johannesburg

Alors que l'on commémore les 80 ans de la libération du camp de concentration nazi d'Auschwitz, en Afrique du Sud, pays hôte de la plus grande communauté juive du continent avec 60 000 personnes, la mémoire de l'Holocauste permet de résonner avec l'histoire particulière du continent et du pays. Un centre de l'holocauste et du génocide fondé en 2008 revient sur les tragédies de la Shoah et du génocide rwandais.

Dans la vaste salle d'exposition du centre de l'holocauste et du génocide, à Johannesburg en Afrique du sud, un groupe de footballeurs découvre la montée du nazisme, jusqu'aux camps d'extermination.

« Penser que les gens ont été déplacés en masse jusqu'à leur mort, c'est effrayant. Des millions d'innocents sont morts à cause d'une idéologie politique », nous confie Dominic Lebona, un des joueurs.

C'est Chere Tsotetsi qui a proposé à ses coéquipiers de plusieurs équipes de Soweto de visiter le centre. Lui-même l'a découvert il y a un an, et il en est déjà à sa quatrième visite. « Quand je suis venu la première fois et que j'ai découvert l'histoire de l'holocauste, j'ai été tellement ému... Et puis ces émotions m'ont fait comprendre que c'était important d'apprendre cela pour se confronter à nos propres problématiques ».

La mémoire de la Shoah et du génocide rwandais

Le centre, qui retrace aussi l'histoire du génocide rwandais, questionne surtout les visiteurs sur les mécanismes d'amplification de la haine, jusque dans la société sud-africaine. De grandes photos dépeignent les violences xénophobes des dernières années. Catherine Boyd est la responsable éducative du centre. « Souvent, cela aide d'étudier l'histoire d'un autre pays, pour ensuite nous pencher sur notre propre histoire et les défis auxquels nous faisons face aujourd'hui en tant que Sud-Africains. Notre objectif est vraiment que les visiteurs établissent des connexions par eux-mêmes », nous explique-t-elle.

Pour cette date anniversaire des 80 ans de la libération d'Auschwitz, un des 300 rescapés qui se sont réfugiés en Afrique du Sud témoignera devant des écoliers dans ce centre mémoriel.