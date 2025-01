Cameroun: Thibaut Lame « nous sommes l'un des contributeurs majeurs au rayonnement du Grand Nord Cameroun »

interview

Le Directeur général d'Africa Global Logistics Cameroon parle des services de la chaine logistique et son impact dans le développement économique du septentrion en particulier et du Cameroun en général.

Parlez-nous d'abord de vous et de votre passage à Garoua ?

Je suis dans le groupe depuis plus de 15 ans en Afrique et je suis au Cameroun depuis un peu plus d'an. C'est toujours un honneur de revenir ici à Garoua, puisque je prends le soin de visiter l'ensemble de nos sites sur le territoire national au moins une fois par an. Ces visites permettent d'aller à la rencontre de nos clients et de nos équipes pour dresser le bilan de l'année précédente et envisager des nouvelles perspectives pour l'année en cours.

Quelles sont les activités menées par Africa Global Logistics dans la partie septentrionale du Cameroun ?

Africa Global Logistics est spécialisée dans la logistique, le transport multimodal (rail, route, entreposage). Nous avons un ensemble d'entrepôts, nous réalisons des dédouanements maritimes, terrestres et aériens, import-export.

Plus précisément à Garoua, nous soutenons la filière cotonnière à la fois sur la partie engrais, notamment pour le transport et la livraison des engrais aux producteurs et l'acheminement de la fibre vers nos entrepôts situés dans les zones portuaires de Kribi et Douala pour exportation. Nos activités se décomposent en entreposage à Garoua, en dédouanement et c'est principalement avec l'acheminement terrestre en fonction des secteurs dans lesquels nous avons des activités.

Quels sont vos rapports avec la Sodecoton ?

C'est un partenariat historique que nous avons avec la Sodecoton qui est l'un de nos partenaires majeurs. Nous sommes conscients de la place centrale qu'occupe cette société dans le Grand Nord et pour l'économie du Cameroun. Nous nous efforçons de trouver des solutions adéquates afin de faciliter leurs opérations.

Quel est le rôle d'AGL en tant que partenaire économique dans la chaîne logistique ?

Notre rôle en tant qu'experts logisticiens est d'accompagner nos clients afin qu'ils atteignent leurs objectifs dans les délais impartis pour l'export. Vous savez qu'aujourd'hui, avec la saisonnalité, le respect des délais est un enjeu important. Raison pour laquelle, lorsqu' il y a des pics d'activités, nous devons, à la fois, être bien dimensionnés au niveau des effectifs et des capacités de stockage.

Quelle est la contribution d'AGL dans le développement économique et sociale de la ville de Garoua ?

AGL est l'un des partenaires majeurs de la douane. Grâce aux transitaires que nous sommes, nous collectons les droits et les taxes pour le compte de l'Etat et donc nous sommes un contributeur majeur au rayonnement de la région du Nord. De plus, nos équipes travaillent actuellement sur des projets susceptibles de créer de la valeur ajoutée à Garoua. Ce qui nous permettra de renforcer notre présence à terme et d'accompagner nos clients dans leur développement.

Comment les activités d'AGL impactent-elles la vie des populations du Grand-Nord ?

Le premier aspect c'est que nous sommes créateurs d'emplois. Nous planifions à court ou moyen terme de renforcer nos investissements à Ngaoundéré ce qui générera encore plus emplois. Par rapport aux producteurs de la filière cotonnière, nous sommes aussi très attentifs au respect de la compétitivité, notamment au niveau des coûts logistiques. Nous offrons des solutions multimodales, notamment par le rail.

Nous effectuons par exemple cette visite avec une équipe de Camrail afin justement de rappeler à nos clients les champs des possibles. Ce mixte rail-route permet de comprimer les coûts logistiques. Nous croyons beaucoup au développement des régions. Raison pour lesquelles nous avons des plans de développement à Kribi, Belabo, Ngaoundéré et j'espère dans un court ou moyen terme à Garoua.

J'espère pouvoir vous revenir l'année prochaine avec des bonnes nouvelles dans ce cadre. En résumé Notre contribution c'est d'être très vigilant sur les coûts logistiques, d'être créateur d'emplois et d'investir.

Quelles sont les difficultés rencontrées dans l'exercice de vos activités ?

Les infrastructures routières. Aujourd'hui, c'est un des grands sujets, pour désenclaver et participer au rayonnement des développements de la régionalisation des économies, l'infrastructure routière et un des enjeux clés. Ensuite, comme autre difficulté, je dirais la digitalisation. Il faut qu'on accélère la digitalisation pour qu'on ait de plus en plus d'interfaçage et des facilités à opérer.