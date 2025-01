Congo-Kinshasa: Tout pour la Patrie - Patrick Muyaya,Julien Paluku et le Général-Major Sylvain Ekenge appellent à la mobilisation Générale !

Le Ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya Katembwe, a organisé un Spécial Briefing Presse, ce samedi 25 janvier 2025 dans la salle de la Presse RTNC3 à Kinshasa. Ensemble, avec le Porte-parole des Forces Armées de la République Démocratique du Congo, le Général-Major Sylvain Ekenge Bomusa Efomi et le Ministre du Commerce Extérieur et ancien Gouverneur du Nord-Kivu, Julien Paluku Kahongya, ils ont développé le thème central : Situation sécuritaire dans l'Est de la RDC : évolution des opérations militaires et mobilisation générale (Tout pour la patrie).

"Peter Cirimwani, le héros".

Dans son introduction, le Porte-parole du Gouvernement a souligné que la situation est grave et requiert de notre part une communication régulière pour nous préserver du poison rwandais déversé 72h plus tôt.

Il a rendu hommage à un vaillant militaire qui est décédé, car il défendait la province du Nord-Kivu qu'il dirigeait comme Gouverneur militaire, le Général-Major Peter Cirimwani. Annonce faite vendredi au Conseil des ministres, par le Ministre de la Défense et Anciens Combattants, par la suite, le Président de la République a fait observer une minute de silence et a promis des funérailles dignes de son rang.

Il a rappelé le bombardement observé sur des sites stratégiques pour priver la ville de Goma d'eau et d'électricité ; bombardement systématique des casques bleus de la Monusco, tous ces faits sont documentés.

En deuxième lieu, le Porte-parole des FARDC a dit un mot en mémoire de l'illustre disparu : «Nous, militaires avons signé un pacte avec la mort, car nous mourrons pour la République. C'était un brave officier dont la bravoure était sans égal. Il a échappé plusieurs à la mort, au total 24 fois. Il est tombé au champ d'honneur et ne reculait pas devant le danger. Lui, il est parti, mais le Congo reste», a-t-il indiqué.

Le Porte-parole des FARDC est également revenu sur les circonstances ayant conduit à son décès. « Quand la situation s'est empirée du côté de Saké, le Gouverneur militaire était obligé de s'y rendre pour encourager les troupes au front et stopper l'avancée de l'ennemi. C'est alors que les snipers de l'armée rwandaise l'ont identifié et tiré sur lui. Un de ses gardes est tombé avec lui et deux autres sont blessés», a-t-il expliqué aux professionnels des médias.

En sa qualité d'ancien Gouverneur du Nord-Kivu, Julien Paluku a aussi rendu hommage au défunt. «C'est avec lui qu'on a eu à défoncer les plans de l'ennemi. Il a été commandant des opérations Sokola 1 et 2. Sa bravoure est reconnue de tout le monde. Il avait le sens de l'organisation des troupes.

Sa mort, au-delà de la tristesse de tous les Congolais, cette mort doit raviver en nous une détermination de mettre définitivement un terme à cette agression, à ces rebellions qui n'ont fait que trop durer. Plus de 10 millions de morts, plus de 500 mille femmes violées et beaucoup de déplacés dans les camps. C'est trop et c'est le moment de voir le sang de Cirimwani venger tous ceux qui sont tombés pour que finalement la guerre en RDC cesse», a insisté Paluku.

Fronts militaire et médiatique

Au sujet des opérations sur le terrain, le Général a souligné l'engagement des vaillants FARDC face à l'ennemi. «Le M23 est déterminé à s'emparer de Goma, mais nos vaillants FARDC et Wazalendo appuyés par Sami DRC et la Monusco, eux aussi sont déterminés à défendre bec et ongles la patrie et la ville de Goma. Et les combats se poursuivent encore sur terrain et nos troupes ont réussi à repousser les troupes du Rwanda qui a même fait sortir les chars de combat», a-t-il annoncé.

Le Ministre Muyaya met en garde contre le poison rwandais. « Le poison du Rwanda, c'est la désinformation et les fakenews. Ils ont déversé en cascades les fakenews tendant à dire qu'un nouveau Gouverneur militaire a été nommé en remplacement du défunt. Ce qui est totalement faux. C'est vrai que le relais a été pris par le Vice-gouverneur, mais il n'est pas nommé», a souligné le Ministre Patrick Muyaya.

Il a insisté sur le fait que les efforts sont engagés pour rétablir l'électricité dans la ville de Goma pour produire de l'eau. Il a appelé la population au calme face à la tendance de semer la terreur à Goma.

A ce sujet, le Ministre Paluku, en sa qualité d'ancien Gouverneur, a rappelé que ce modus operandi du Rwanda n'est pas nouveau. « Le Rwanda utilise la manipulation pour préparer le terrain à l'entrée de ses troupes. Le but est de révolter la population contre le pouvoir établi, asphyxier la population de Goma qui l'est déjà », a mis en garde le ministre Julien Paluku.

Soutien aux FARDC

Le Ministre de la Communication et Médias invite les congolais de tout bord, à se mobiliser et à se ranger derrière le Chef de l'Etat et les FARDC, mais également, à faire bon usage des réseaux sociaux et surtout à avoir un esprit critique face aux différents messages qui y circulent.