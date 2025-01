Afrique Centrale: A la suite de la visite du Président rwandais à Ankara - La RDC rejette l'offre de médiation proposée par la Turquie avec le Rwanda

Le Président rwandais s'est rendu dernièrement à Ankara pour y rencontrer son homologue turc Recep Erdogan. A cet effet, la Vice-ministre congolaise des Affaires Etrangères, Gracia Yamba Kazadi, a convoqué l'ambassadeur turc à Kinshasa, Husun Murate Ulku, pour clarifier certains propos du Président Erdogan.

Selon une dépêche du ministère des Affaires étrangères, la vice-ministre a « fermement » rejeté l'offre de médiation proposée par la Turquie dans le conflit entre la RDC et le Rwanda en déclarant que son pays n'a sollicité aucune médiation.

«Nous souhaitons obtenir des clarifications concernant la suggestion du Président Erdogan de faire la médiation entre la RDC et le Rwanda, une initiative que nous n'avons pas sollicitée. Nous croyons fermement que les problèmes africains doivent être résolus par les Africains. C'est pourquoi, nous privilégions le processus de Luanda, initié par l'Union africaine et placé sous la médiation du Président angolais », a-t-elle fait savoir à la presse.

Par ailleurs, elle a accusé Kigali de saboter les efforts diplomatiques visant à ramener la paix en ces termes : « La RDC s'est engagée dans le processus de Luanda initié par l'Union africaine, mais que le Rwanda sabote. La Turquie doit respecter nos choix et nos engagements régionaux. Toute initiative extérieure non sollicitée risque de compromettre les efforts déjà en cours ».

La Turquie se dit prête à fournir son soutien pour résoudre le différend entre la RDC et le Rwanda, si les deux parties le souhaitent. L'armée congolaise et les terroristes du M23, soutenus par le Rwanda, s'affrontent dans l'est de la RDC, en proie à un conflit meurtrier qui risque, selon l'ONU, de dégénérer en « guerre régionale ».

Pour rappel, la Turquie est intervenue récemment avec succès dans le différend entre l'Ethiopie et la Somalie. Dans la foulée, le président turc a proposé son aide pour apaiser les tensions entre le Soudan et les Emirats arabes unis. A une autre échelle, Recep Tayyip Erdogan cite aussi souvent ses efforts de médiation entre la Russie et l'Ukraine qui, s'ils n'ont pas abouti, ont été plus loin que ceux entrepris par d'autres.