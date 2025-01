Congo-Kinshasa: Hôpitaux militaires des Camps Kokolo et Tshatshi, Kinshasa - Denise Nyakeru Tshisekedi redonne le sourire aux militaires blessés de guerre

Samedi 25 janvier 20255, Denise Nyakeru Tshisekedi, Première Dame de la République, a effectué une visite de réconfort aux blessés de guerre, victimes des affrontements entre les FARDC et les rebelles du M23 dans la partie Est de la République. Dans le cadre de son engagement humanitaire et de soutien envers les forces armées de la République Démocratique du Congo, l'épouse du Chef de l'Etat a tenu à exprimer sa reconnaissance et celle de la nation toute entière envers ces vaillants soldats qui ont sacrifié leur bien-être pour la défense de la patrie.

Dans les deux hôpitaux militaires Colonel Tshatshi et Kokolo, Denise Nyakeru a remis des dons comprenant des produits pharmaceutiques pour améliorer la prise en charge médicale de ces compatriotes, des vivres contenant : riz, semoule, huile, tomates, pâtes, oignons, ails, poissons, poulets, haricot, ... et non vivres (pagnes, sacs...).

«J'ai eu très mal de vous voir dans cet état, tout ce que je peux vous dire c'est de garder espoir. Je vous remercie infiniment pour le service que vous rendez à notre nation. Que le Seigneur vous bénisse infiniment», a-t-elle dit.

Ce geste de solidarité posé en cette période cruciale a apporté un soulagement à ces vaillants héros qui, malgré leur peine, n'ont pas manqué des mots pour remercier la Distinguée Première Dame pour cet acte de compassion à leur égard.