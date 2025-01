Congo-Kinshasa: Cri d'alerte pour vaincre l'agression rwandaise, Germain Kambinga - 'Il nous faut un Gouvernement de guerre'

Pour Germain Kambinga, Leader du mouvement Le Centre, l'agression que mène le Rwanda dans la partie Est de la RDC, est une guerre d'intelligence. Il plaide, en effet, pour des mesures courageuses et innovantes pouvant conduire à la restauration effective d'une paix durable dans l'Est. Lors d'un entretien à bâtons rompus, tenu ce week-end, à Kinshasa, il a rappelé aux dirigeants leurs responsabilités, insistant sur une approche de guerre pour contrer, réellement, le Rwanda et ses supplétifs, dans leur activisme, qui n'a que trop résisté aux stratégies de la partie congolaise.

Germain Kambinga parle, par exemple, parmi ses pistes, de l'économie de guerre. L'Ancien patron du secteur industriel de la RDC reste convaincu que si les moyens nécessaires sont mis à la disposition des forces loyalistes, engagées au front, la situation ne restera pas la même. Laquelle situation est connue, d'ailleurs, depuis de longues années et marquée par les massacres des populations, le pillage des minerais et la violation systématique des droits humains.

"Tant qu'on va considérer la question de la guerre comme un sujet comme un autre, et non pas la priorité la plus pressente, les résultats seront toujours mitigés. Le Gouvernement de la République doit être un Gouvernement de guerre. Il n'y a aucune nation au monde qui fait face à la menace que subit la République démocratique du Congo et qui a un Gouvernement de convenance.

Il nous faut un Gouvernement de guerre. Notre Gouvernement doit se mettre en mode guerre. L'économie de guerre, la partie ouest pour la mobilisation des moyens... On a tous les moyens qu'il nous faut pour mettre notre Gouvernement en mode guerre. Ça veut dire, la partie ouest est le centre de production et la partie Est, le centre de protection. Toute notre organisation et notre économie, notre processus de développement doit se faire en tenant compte de cet impératif", a-t-il insisté.

Dans un élan patriotique, Germain Kambinga a saisi l'occasion pour appeler la Première Ministre Judith Suminwa, investie en juin 2024, avec son Gouvernement, à faire preuve de pragmatisme dans la prise d'initiatives devant permettre de restaurer la paix dans l'Est de la RDC.

"Si nous avons des dirigeants politiques, au sein du Gouvernement, qui traitent la question de la guerre, de manière similaire à toutes les autres questions, c'est qu'on n'a pas compris la problématique, on sous-estime le danger. A ce niveau, je crois que le Gouvernement de la République doit faire un effort. Il ne faut pas mentir au Président de la République. Tous les congolais sentent que ce Gouvernement n'est pas un Gouvernement de guerre. Pouvez-vous comparer ce Gouvernement avec le Gouvernement qui a accompagné Mzee Kabila ?

Je fais des analyses. A chacun d'en tirer les connaissances. Nous avons un Gouvernement. Changez de philosophie et de mode de fonctionnement du Gouvernement. On n'a pas besoin du Président de la République, on a une Première Ministre. C'est son rôle, aujourd'hui, de mobiliser les approches stratégiques, économiques et financières pour doter l'armée des capacités de renseignements et de capacités logistiques pour gagner cette guerre. Gagner une guerre, c'est le renseignement, gagner une guerre c'est la logistique.

Le Gouvernement est là pour ça. Mobilisez ces moyens, organisez la rationalité dans l'utilisation, la mise en place d'une politique d'efficacité. Cela veut dire, les instruments au service des objectifs mais surtout d'efficience. Cela veut dire, atteindre les résultats au moindre coût. C'est le rôle du Gouvernement, c'est le rôle de la Première Ministre. La Commission sécuritaire du Gouvernement. Tous les services dépendent du Gouvernement : l'ANR, la DEMIAP", a déclaré le Leader du mouvement Le Centre.

Pour lui, en tout cas, l'heure n'est pas à l'inaction et au tâtonnement. Il a exigé, à l'endroit du Gouvernement, un accompagné adapté à la vision du Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.

"On n'est pas là pour rêver. Aujourd'hui, on a plus des actions cosmétiques et spectaculaires. Moi, je pense que le Gouvernement doit changer son fusil d'épaule... Kagame est convaincu qu'il est plus intelligent que tous les congolais. Il est convaincu qu'il est le dirigeant le plus intelligent de l'Afrique. Vous avez vu sa dernière déclaration dans laquelle il attaque directement notre Président", a alerté Germain Kambinga, avec fermeté, lors de son interview, logée, d'ailleurs, sur son compte X.