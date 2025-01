Congo-Kinshasa: Zhao Bin dévoile la voie tracée pour raffermir les relations bilatérales

L'Ambassade de Chine en RDC et l'Institut Confucius de l'Académie diplomatique congolaise ont célébré, samedi dernier, la fête du printemps, à travers une grande activité tenue au Centre culturel et Artistique, situé en face du Palais du peuple, à Kinshasa. L'évènement a connu une effervescence remarquable, rassemblant plusieurs personnalités, étudiants et ressortissants chinois vivant au pays. Conviée par l'organisateur, la Ministre de la Culture, Yollande Elebe, a pris part, elle aussi, à cette belle fête chinoise. Dans son allocution, M. Zhao Bin, Ambassadeur de Chine en poste à Kinshasa, a rappelé le niveau élevé des relations qui existent entre son pays et la RD. Congo.

"En chinois, célébrer la Fête du Printemps se dit comme « Guonian », soit le passage de l'année. Avant de passer à une nouvelle année, je voudrais vous rappeler des moments forts qui ont marqué les relations sino-congolaises au cours de l'année 2024. Premièrement, la confiance politique entre nos deux pays s'est approfondie. Le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé au Sommet du Forum sur la Coopération sino-africaine (FOCAC) avec succès, auquel s'ajoutaient de nombreux échanges de hauts niveaux entre les deux parties.

Deuxièmement, la coopération pragmatique sino-congolaise est diversifiée et élargie. La première édition de l'atelier de formation des techniques agricoles s'est tenue à N'sele grâce aux agronomes chinois. Les travaux de la Rocade Sud-Ouest de Kinshasa se sont poursuivis dans heureuses conditions.

Dans la région du Grand Kasaï, j'ai assisté avec des amis congolais à l'inauguration de nouveaux projets construits par les entreprises chinoises, au bénéfice de la population locale. Troisièmement, nous avons organisé de nombreuses activités culturelles dont la Semaine des Films chinois, la visite des projets emblématiques de coopération sino-congolaise à Kinshasa, etc. La langue chinoise est chaque jour plus attractive parmi les jeunes congolais, grâce aux efforts inlassables de l'institut Confucius", a expliqué, dans son allocution, le diplomate Zhao Bin.

Peu avant, il a eu à donner l'essence de la célébration, à Kinshasa, du nouvel an chinois, placé sous le signe du serpent.

"L'événement d'aujourd'hui a pour objectif de célébrer cette fête avec nos amis congolais et de leur faire découvrir des pratiques traditionnelles chinoises comme l'art du thé, la coupe-papier, la calligraphie, la gastronomie et les habits traditionnels chinois. J'espère que vous avez passé un bon moment avec les activités précédemment organisées et je suis convaincu que vous avez l'impatience, comme moi, d'admirer les programmes artistiques soigneusement préparés par les élèves de l'institut Confucius de l'ADC qui seront mis en place sur cette scène moderne et sophistiquée", a explicité, devant l'auditoire, l'Ambassadeur Zhao Bin.