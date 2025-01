Sénégal: Monastère de Bàdi, la concrétisation d'un projet spirituel majeur (ministre)

Le monastère de Bàdi, dont la fondation canonique a été solennellement célébrée dimanche, est »un projet spirituel majeur », a déclaré le ministre de l'Intérieur, Jean Baptiste Tine.

M. Tine a assisté au lancement solennel des activités du monastère de la communauté des moines de Notre-Dame de Bàdi, une localité située dans la commune de Dialakoto, à plus de 60 kilomètres de la ville de Tambacounda.

« Par ma voix l'Etat du Sénégal vous félicite pour la concrétisation de cet important projet spirituel majeur. L'Etat restera à vos côtés et vous assurera tout le soutien nécessaire pour la réussite durable de cette fondation », a dit le ministre de l'Intérieur, en charge également du Culte.

L'évènement s'est déroulé en présence du Cardinal Théodore-Adrien Sarr, Archevêque émérite de Dakar et président honoraire de la communauté des moines de Bàdi, de Mgr Paul-Abel Mamba, évêque du diocèse de Tambacounda ainsi que d'autres évêques des autres régions du Sénégal.

Les autorités administratives et locales de la région de Tambacounda ont également pris part à la cérémonie.

Selon le ministre de l'Intérieur, le monastère de Bàdi est un site spirituel répondant à l'idéal contemplatif qui, dit-il, « exige le silence et la séparation des habitations ».

Il a salué aussi le rôle important du monastère dans la lutte contre la pauvreté et la préservation des écosystèmes.

« Au-delà de l'apport spirituel du monastère, le site contribue à la prise en charge de beaucoup de problématiques qui nous interpelle tous au niveau de la région de Tambacounda notamment la lutte contre la pauvreté, la reforestation, la création de revenus pour les populations des villages de Bàdi et environnants », a-t-il magnifié.

Le monastère de Bàdi, un village situé dans la commune de Dialocoto (Tambacounda, est) et séparé du Parc national Niokolo Koba par le fleuve Gambie, accueille huit religieux mus par le désir de perpétuer la tradition séculaire des moines et dont, la vie quotidienne est rythmée par la prière, la lecture et le travail.

Baptisé Notre-Dame, le monastère se trouve dans le diocèse de Tambacounda, qui englobe les régions orientales de Tambacounda et Kédougou. Ce lieu de recueillement, situé à 60 km de la commune de Tambacounda, est une nouvelle fondation affiliée à l'abbaye de Sept-Fons, en France.

L'agriculture, le maraîchage et l'élevage constituent les principales activités auxquelles s'adonnent les moines du monastère de Badi. En plus des huit moines, le lieu est fréquenté par les habitants des villages de Badi et Wassadou, qui viennent y chercher du travail.

Le frère Charles interrogé par l'APS en mai 2023, rappelait que la prière est la principale activité des moines, s'empressant d'ajouter: "on est obligé de travailler comme tout le monde pour gagner notre vie car, le travail est un facteur d'équilibre humain non négligeable ». "Il y a ces deux activités, la prière et le travail, en plus de la lecture et tout ce qui va avec aussi", précise le frère Charles.