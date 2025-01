Afrique Australe: Crise sécuritaire dans la Région des Grands Lacs - La RDC et la Zambie favorables à une résolution pacifique des conflits

Le Président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde, a eu une visite de travail, ce jeudi 23 janvier 2025, de Nelly Kashumba Mutti, Présidente de l'Assemblée Nationale Zambienne et Présidente en exercice du Forum Parlementaire de la Région des Grands Lacs. La rencontre entre ces deux personnalités a eu lieu au Palais du Peuple et a tourné autour de la résolution pacifique des différends entre les Etats membres de la CIRGL et plus particulièrement sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC.

La Présidente du Forum Parlementaire de la Région des Grands Lacs, Nelly Kashumba Mutti, l'a expliqué à la presse au sortir de cette audience.

«Avant tout, je suis venue rendre visite à mon collègue du Sénat de la République Démocratique du Congo, dans le cadre d'une visite de courtoisie entre frères. En ma qualité de Présidente en exercice du Forum Parlementaire de la Région des Grands Lacs, je suis venue effectuer une visite de travail au Secrétariat Général de l'organisation. Nous avons entrepris une mission d'information parlementaire sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. On est venu, entre autres, parler de ça et aussi voir certaines questions d'ordre administratif au niveau du Secrétariat Général », a-t-elle indiqué d'entrée de jeu.

Pour Nelly Kashumba Mutti, la question de comment résoudre pacifiquement ces différends revêt une importance capitale au Forum Parlementaire de la Région des Grands Lacs.

«La question de comment peut-on résoudre nos différends dans la paix est d'une importance capitale au Forum Parlementaire de la Région des Grands Lacs, parce que, ce que nous promouvons, c'est la résolution pacifique des différends entre les Etats membres de la CIRGL. Donc, la paix est importante pour assurer l'harmonie entre les pays ici dans la Région des Grands Lacs», a-t-elle conclu.

Il y a lieu de souhaiter que cette rencontre aboutisse sur un pas diplomatique précieux dans la recherche de la solution pour le retour de la paix durable et définitive dans la partie orientale de la République Démocratique du Congo.

Ce sujet relatif à la paix dans l'Est de la RDC est d'autant plus crucial, au regard de la situation préoccupante qui prévaut dans la région actuellement. Au cours de la même journée, Jean-Michel Sama Lukonde a également reçu le caucus de Députés du Nord et Sud-Kivu conduit par l'Honorable Modeste Bahati, 2ème Vice-président du Sénat.