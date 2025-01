Congo-Kinshasa: La société civile de Beni plaide pour une assistance des déplacés basés à Kasindi Lubiriha

La nouvelle société civile congolaise du groupement de Basongora, dans le territoire de Beni, a plaidé, ce lundi 27 janvier, pour une assistance en faveur des déplacés basés à Kasindi Lubiriha. Elle exprime sa « vive préoccupation » face à la situation humanitaire au poste frontalier de Kasindi Lubiriha.

Dans cette cité située à 90 km de la ville de Beni, les personnes déplacées qui fuient les combats entre les FARDC et les rebelles du M23, vivent sans assistance.

Selon Denis Kalenga, le président de la société civile du groupement de Basingora, la plupart des déplacés manquent des abris.

« La situation humanitaire devient de plus en plus inquiétante au poste frontalier de Kasindi. Ça fait à peu près vingt-trois jours que nous enregistrons des déplacés de guerre qui nous viennent du Nord-Kivu secoué par la rébellion du M23. Et ces déplacés de guerre chez nous au niveau du poste frontalier de Kasindi, nous n'avons pas vraiment où les garder. Voilà ce qui nous inquiète davantage », a affirmé Denis Kalenga.

Il plaide pour une assistance humanitaire d'urgence en faveur de ces vulnérables, pour soulager leurs souffrances.

« Aujourd'hui même, nous avions enregistré à peu près plus de dix-sept personnes qui sont venues au niveau de Goma et qui ont emprunté la voie de Kampala jusqu'ici au niveau de Kasindi. Et ce qui nous inquiète davantage, c'est le fait de voir que ces populations n'arrivent même pas à bénéficier l'appui du Gouvernement central et même de nos autorités sur le plan provincial. Alors, notre demande, ce que les organisations internationales y compris le gouvernement central arrivent à mettre une politique efficace en place afin de pouvoir résoudre ce problème », a déclaré Denis Kalenga.