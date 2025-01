Maroc: Province de Tétouan - M. El Bouari visite et lance plusieurs projets de développement agricole

Tétouan — Le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Ahmed El Bouari, a effectué, samedi, une visite de terrain dans la province de Tétouan, au cours de laquelle il s'est informé de l'état d'avancement du projet de marché de gros et d'abattoir moderne, et procédé à l'inauguration et au lancement d'autres projets de développement agricole dans le cadre de la stratégie "Génération Green".

Dans la commune territoriale de Ben Karrich, le ministre, qui était accompagné du gouverneur de la province de Tétouan, Abderzak El Manssouri, du vice-président de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, du président de la Chambre régionale d'agriculture, de professionnels, d'élus et de responsables du ministère, a visité le projet de marché de gros et d'abattoir moderne pour s'enquérir de l'état d'avancement de la deuxième tranche des travaux de ce projet, dotée d'un budget initial de plus de 73 millions de dirhams (MDH), qui s'inscrit dans le cadre de la convention conclue entre le ministère et la commune de Tétouan.

Cette visite a été marquée également par le lancement des travaux complémentaires du complexe, visant à faciliter l'accès aux installations, et la présentation des plans architecturaux et techniques du futur marché à bestiaux, en vue d'améliorer les conditions de commercialisation du bétail.

Dans une déclaration à la presse, M. El Bouari a souligné que cette visite a été l'occasion de lancer plusieurs projets de développement agricole et de s'enquérir de l'état d'avancement de la deuxième tranche des travaux du projet de marché de gros et d'abattoir moderne, précisant que les travaux se déroulent à un "rythme très avancé".

Le ministre a procédé aussi, à l'occasion de cette visite, à l'inauguration du nouveau siège de la Direction provinciale de l'Agriculture de Tétouan.