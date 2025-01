Congo-Brazzaville: Journée russe de l'étudiant - Un échange intergénérationnel a marqué la célébration à Brazzaville

Évocations, témoignages et conseils ont constitué l'ossature de la célébration de la journée russe de l'étudiant, le 25 janvier, à la Maison russe.

Anciens et futurs étudiants congolais en Russie ont échangé en toute convivialité, le 25 janvier, à l'occasion de la journée russe de l'étudiant en présence de la directrice de ce centre culturel, Maria Fakhrutdinova.

« Le 25 janvier, il y a 270 ans, la toute première université d'Etat Lomonossov de Moscou fut fondée par Mikhaïl Vassilievitch Lomonossov, un grand chimiste, physicien, astronome.... Aujourd'hui, l'une des plus prestigieuses universités au monde. Nous sommes très ravis aujourd'hui d'avoir un échange entre les anciens diplômés et la nouvelle génération. Et on espère bien les voir nombreux en Russie pour suivre des formations et devenir des cadres pour le Congo et leurs familles », a-t-elle déclaré.

Un des panélistes, Grégoire Lefouoba, ancien ministre et professeur de philosophie. Dans son intervention, il a rappelé la qualité des formations supérieures qu'offre la Russie et le nombre de cadres congolais qui y ont été formés. Bien que l'écart d'époque le sépare des jeunes d'aujourd'hui, pour lui, étudier en Russie sera une expérience prolifique dont bénéficieront les futurs étudiants congolais. « Votre présence ici témoigne que vous avez la curiosité de l'intelligence. Le russe est une langue riche. De par les moeurs de son pays, l'Africain se sent chez lui », a déclaré Grégoire Lefouoba à l'endroit des étudiants congolais.

Autre panéliste, Boniface Ngoulou, ancien étudiant congolais en ex Union soviétique de 1982-1988. Titulaire d'un master en science en banque et finance, il est actuellement député à l'Assemblée nationale, membre de la commission finance. De son séjour de vie d'étudiant, il garde beaucoup de souvenirs. La première des choses qui l'intrigue c'est le degré de fraîcheur et a exhorté les futurs étudiants à se procurer les tenues adaptées pour ne pas être pénalisés. Il a, en outre, souligné que dans les universités russes, l'on retrouve quasi toutes les nationalités.

Ce qui est un véritable brassage culturel. Ces moments, loin de la patrie, renforcent également la solidarité entre communautés du fait que ce ne sont plus les ethnies qui priment mais simplement la nationalité. Pour lui, cet élan d'unité devrait primer en tout temps, que l'on soit au pays ou à l'étranger. Dans ce même élan, Roger Kandza, ancien Congolais en Russie et actuellement administrateur à la Maison russe, a exhorté les jeunes étudiants congolais à briller par l'exemplarité, le travail et la discipline.

« J'ai vraiment salué cette rencontre initiée par la Maison russe car cela permet à nous étudiants congolais, aspirant à aller en Russie, d'apprendre de l'expérience des aînés afin d'éviter certaines erreurs. Aussi, de suivre leurs bons conseils dans le but de réussir notre formation et rentrer fier au pays pour le servir comme l'ont fait ceux dont nous avons écouté les témoignages aujourd'hui », a confié Chérubin Atounga, étudiant en 3e année de licence en Langues vivantes étrangères, à l'Université Marien-Ngouabi.

Au terme de la rencontre, la directrice de la Maison russe, Maria Fakhrutdinova, a souligné que « la rencontre de ce jour c'est l'occasion de dire aux jeunes que chaque année, l'État russe offre à la jeunesse congolaise 250 places. N'hésitez pas à postuler pour les bourses à partir de septembre à décembre. Aux anciens étudiants congolais en Russie, pour que vous ne perdez pas la maîtrise de la langue, nous avons initié le club de russe chaque vendredi à 16h30. Venez nombreux, c'est gratuit ».