Congo-Kinshasa: Conseil de sécurité - Le groupe A3+ appelle à une solution politique au pays

Le groupe A3+ du Conseil de sécurité (Algérie, Somalie, Sierra Leone et Guyana) a appelé à une solution politique au conflit en République démocratique du Congo (RDC), dans le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de ce pays.

« Nos consultations avec les gouvernements de la RDC et du Rwanda ainsi que nos discussions avec le secrétariat de l'ONU nous ont confortés dans notre conviction, à savoir que la solution au conflit (en RDC) devait être politique et non militaire » , a déclaré le représentant de la Sierra Leone à l'Organisation des Nations unies (ONU), l'ambassadeur Michael Imran Kanu qui s'exprimait au nom du groupe A3+, lors d'une session du Conseil de sécurité présidée par l'Algérie.

L'ambassadeur a insisté sur la nécessité de mettre en oeuvre les processus de paix de Nairobi et de Luanda liés à la situation en RDC. Le groupe A3+ « condamne fermement les attaques menées (par le mouvement M23) contre les Casques bleus et le personnel militaire de la Sami-RDC», tout en félicitant la Monusco « qui préserve sa posture de défense pour protéger les civils et s'acquitter de son mandat ».

Par ailleurs, la protection de millions de civils congolais représente une priorité centrale pour le A3+. « Nous exhortons la Monusco à continuer à protéger la population et les infrastructures civiles importantes à Goma » a assuré le diplomate.

Le A3+ appelle les rebelles du M23 à cesser les hostilités, invitant le gouvernement de la RDC à « travailler de bonne foi avec les parties concernées » afin de mettre fin au conflit.

« Nous appelons le gouvernement de la RDC et le gouvernement du Rwanda à reprendre les discussions diplomatiques dans le cadre du processus de Luanda afin de parvenir à une solution pacifique et pérenne au conflit dans la région, notamment pour ce qui est de la neutralisation des FDLR et le déplacement de ces forces hors du territoire de la RDC », a encore lancé l'ambassadeur.

Le groupe des A3+ appelle « tous ceux qui appuient les avancées du M23 à mettre fin à cette assistance qui hypothèque la paix et la stabilité à long terme de la RDC et de toute la région » , a-t-il lancé, exhortant le Conseil de sécurité à « contribuer à la désescalade et à éviter de pointer du doigt telle ou telle partie ».

Le A3+ invite, en outre, les responsables africains à oeuvrer de concert avec les parties prenantes et à revitaliser le processus de paix de Nairobi avec le plein appui de la communauté internationale. Le conflit en RDC a eu des effets dévastateurs sur la population civile, rappelant que 6,5 millions de personnes ont été forcées de se déplacer, dont 34 000 tout récemment. « 290 civils ont été blessés dernièrement dont 90 sont dans un état grave », a-t-il signalé, notant que 400 000 enfants sont actuellement déscolarisés en raison de la fermeture des écoles, à cause du conflit en cours.

« 80% des infrastructures électriques et d'approvisionnement en eau potable de Goma ont été endommagées en raison de l'offensive du M23 et (du groupe armé) l'Alliance fleuve Congo », a regretté le diplomate.