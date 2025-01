Tunisie: Le ministère des Domaines de l'Etat cédera, au dinar symbolique, des terres domaniales à la SPROLS et la SNIT: les détails

Le ministère des Domaines de l'Etat et des affaires foncières cédera, au dinar symbolique, des terres domaniales au profit de la société de promotion des logements sociaux (SPROLS) et la société nationale immobilière de Tunisie (SNIT), a indiqué Majdi Ben Slimen, chargé de mission auprès du ministre des Domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Dans une interview télévisée au studio de l'Agence TAP, le responsable a précisé que cette opération permettra d'alléger le coût de construction des logements réalisés par la SPROLS et la SNIT.

Et d'ajouter que son département cédera des biens fonciers à un prix préférentiel au profit de l'Agence Foncière d'Habitation (AFH), chargée d'aménager des lotissements.

Grâce à cette opération de cession, l'AFH consacrera un nombre de lotissements au profit des catégories sociales à faibles revenus, a précisé Ben Slimen.

Et d'ajouter que des séances de travail seront tenues, en coordination avec le ministère de l'Équipement et de l'habitat pour l'examen des demandes et la mise en place de ce programme.

En outre, des inspections de terrain seront effectuées pour identifier les biens fonciers adéquats.

S'agissant de la concrétisation du programme spécifique de logements sociaux, Ben Slimen a souligné que son département poursuit son appui à ce programme, en cédant d'autres biens fonciers domaniaux, selon les demandes des parties chargées de l'exécution de ce programme.

A cet égard, il a rappelé que le ministère des Domaines de l'Etat et des affaires foncières a cédé des biens fonciers au dinar symbolique, soit une superficie qui frôle les 58 hectares, répartis sur tout le territoire pour la réalisation des logements sociaux.

Ben Slimen a rappelé que les programmes du ministère s'inscrivent dans le cadre des 21mesures décrétées, lors d'un conseil ministériel restreint tenu lundi 20 janvier 2025, au Palais du gouvernement, à la Kasbah, et consacré à l'examen du dossier de la valorisation du patrimoine foncier de l'Etat.

Il s'agit de la mesure qui appelle la SPROLS et la SNIT à assumer comme il se doit leur rôle social respectif dans le domaine de l'habitat, tout en veillant à soutenir leur action à travers la mise à disposition d'un patrimoine foncier constitué des terres domaniales au dinar symbolique.