Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - Le Vice-Gouverneur Romuald Ekuka mobilise pour défendre Goma

Sur instruction directe du Chef de l'Etat, tous les militaires, policiers, Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) et autres agents des forces de l'ordre et de sécurité de la garnison de Goma ont été consignés et mobilisés pour défendre la ville et, par extension, la souveraineté nationale.

Le Commissaire Divisionnaire Romuald Ekuka Lipopo, Vice-Gouverneur militaire du Nord-Kivu, a exhorté, ce dimanche 26 janvier, les forces armées, les services de sécurité et les volontaires de la garnison de Goma à se mobiliser pleinement pour défendre la ville contre les avancées du M23 soutenu par le Rwanda. Dans un communiqué devant la presse, il a exhorté tous les agents engagés à rester vigilants, combatifs et déterminés pour faire face à cette menace.

«Il va de l'honneur et de la souveraineté de notre pays», a-t-il déclaré avec fermeté, rappelant à chacun l'importance de sa mission sous le commandement de sa hiérarchie.

Dans son appel, le Vice-Gouverneur a insisté sur le devoir patriotique des forces de sécurité, soulignant que la défense de Goma ne se limite pas à une question locale mais représente un enjeu national. Il a demandé à tous les concernés de repousser l'ennemi avec une énergie inébranlable, même si cela exigeait «Le sacrifice suprême ».

Cette déclaration intervient dans un contexte de forte tension entre la RDC et le Rwanda, marqué par des affrontements armés dans l'Est du pays. Goma, ville stratégique, est devenue un point crucial de défense pour les forces congolaises face à cette agression du Rwanda.

Face à cette crise, le message du Vice-Gouverneur se veut également un appel à l'unité nationale. Au-delà des forces armées, c'est toute la population qui est appelée à jouer un rôle dans la défense de la souveraineté congolaise.

Des initiatives de soutien logistique et moral aux forces de défense se multiplient, témoignant de la détermination des Congolais à protéger leur territoire.

«Tous les militaires, policiers, volontaires pour la défense de la patrie et autres agents des services de l'ordre et de sécurité de la garnison de Goma sont consignés et engagés, armes à la main, dans le combat pour la défense de la ville et du pays, chacun sous le commandement de sa hiérarchie. Il va de l'honneur et de la souveraineté de la RDC. J'appelle tous les concernés à demeurer vigilants, combatifs et déterminés à défendre la ville de Goma en particulier afin de repousser avec énergie l'agresseur rwandais jusqu'au sacrifice suprême», a-t-il déclaré.

Les affrontements ont poussé de nombreux habitants à fuir vers le centre-ville, empruntant les axes routiers Kihisi-Mutinga et Kihisi-Entrée Président. Des véhicules, taxis et motos circulent avec leurs phares allumés, un geste symbolique pour exprimer leur opposition à l'offensive du M23.

Le Général-Major Peter Cirimwami, Gouverneur Militaire du Nord-Kivu, est décédé jeudi à Sake, à une vingtaine de kilomètres de Goma. Le Général Cirimwami avait été nommé en octobre 2023 après le rappel du lieutenant-général Constant Ndima, dans un contexte sécuritaire déjà tendu. Il avait pour mission de stabiliser la région, alors en proie à des attaques répétées.