Afrique: Tirage au sort de la CAN 2025 ce lundi à 18 Gmt - Le Sénégal retient son souffle

Le tirage au sort de la 35e édition de la coupe d'Afrique des nations prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, sera effectué ce lundi 27 janvier, à partir de 18 heures GMT, au Théâtre National Mohamed V, en plein Centre-ville de Rabat (capitale administrative et politique du Maroc). Le Sénégal, champion d'Afrique en 2021, retient son souffle.

Le Président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), par ailleurs, 1er vice-président de la CAF, Me Augustin Senghor en compagnie de ses vice-présidents Abdoulaye Saydou Sow et Cheikh Ahmed Tidiane Seck, ainsi que le sélectionneur national, Pape Thiaw, le Team Manager et le charge de mission, Samsedine Diatta ont quitté Dakar depuis samedi soir. Le Sénégal 17eme au classement Fifa est loge dans le chapeau 1 en compagnie du Maroc (pays organisateur), de l'Égypte, l'Algérie, le Nigeria et la Côte d'Ivoire (tenante du titre).

(RABAT, Maroc) - Groupe ou poule de la mort ! Pire tirage ! C'est ce que redoute chaque sélectionneur le jour du tirage au sort d'une phase finale. Chacun prie pour avoir une main clémente.

Le Sénégal n'est pas en reste. Champion d'Afrique en 2021, le pays de la Teranga avec son armada de stars (Sadio Mane, Kalildou Koulibaly, Idrissa Gana Gueye, Nicolas Jackson et autre Illiman Ndiaye) repart encore à la conquête de l'Afrique après la déroute de Yamoussoukro.

Dix-septièmes (17emes) au classement de la Fifa, les poulains de Pape Thiaw occupent le chapeau 1 en compagnie du Maroc (pays organisateur), de l'Égypte, de l'Algérie, du Nigeria et de la Côte d'Ivoire (tenant du titre).

Au-delà des six villes hôtes entre Rabat, Casablanca, Marrakech, Tanger, Fès, Agadir, les équipes susmentionnées devraient confronter le Cameroun, le Mali, la Tunisie, l'Afrique du Sud, la RD Congo ou le Burkina Faso qui occupent le chapeau 2.

Dans le chapeau 3, on retrouve le Gabon, l'Angola, la Zambie, l'Ouganda, la Guinée équatoriale et Bénin.

Au vu donc de la composition des chapeaux, on pourrait assister à des derbies sous-régionaux et/ou des confrontations avec des airs du déjà vus.

La Tunisie puissance 22 ; le Ghana, le grand absent

Le Ghana, quadruple champion d'Afrique, n'a pas réussi à se qualifier après avoir terminé dernier du groupe F14, manquant la coupe d'Afrique des nations pour la première fois depuis 200415. La Tunisie s'est qualifiée pour la 22e fois, prolongeant son record de participations consécutives, atteignant le tournoi pour la 17e fois consécutive, n'ayant pas été absente depuis 1994.

Les Comores, le Gabon, le Soudan et le Zimbabwe ont fait leur retour au tournoi continental après avoir manqué l'édition 2023. Le Bénin et l'Ouganda ont fait leur retour après une absence de près de cinq ans. Le Botswana s'est qualifié pour la deuxième fois après sa première participation à l'édition 2012. Le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Mauritanie et la Namibie n'ont pas non plus réussi à se qualifier après avoir participé au tournoi 2023.

A noter que plus 90 pays, répartis en Afrique, au Moyen-Orient, en Europe, en Amérique du Nord et du Sud, vont regarder le tirage au sort de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, selon la CAF.

(Envoyé Spécial)

LES QUATRE CHAPEAUX

Chapeau 1 : Maroc (14e, pays organisateur), Sénégal (17e), Égypte (33e), Algérie (37e), Nigeria (44e), Côte d'Ivoire (46e, tenant du titre)

Chapeau 2 : Cameroun (49e), Mali (51e), Tunisie (52e), Afrique du Sud (57e), RD Congo (61e), Burkina Faso (66e)

Chapeau 3 : Gabon (84e), Angola (85e), Zambie (87e), Ouganda (88e), Guinée équatoriale (93e), Bénin (94e)

Chapeau 4 : Mozambique (96e), Comores (103e), Tanzanie (106e), Soudan (113e), Zimbabwe (121e), Botswana (167e)