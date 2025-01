Sénégal: Décoration à la plus haute distinction de la République Babacar Diop élevé au rang de chevalier de l'ordre national du lion

La plus haute distinction de la République a été décernée, avant-hier jeudi 23 janvier, à Babacar Diop dit Papis au Grand théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose de Dakar. Il a reçu la médaille de chevalier de l'ordre national du lion pour services rendus à la nation. Ses proches confirment la bienséance et l'engagement de l'homme notamment pour les questions majeures de citoyenneté active.

Pour ses nombreux services rendus à la nation, Babacar Diop, Papis pour les plus familiers, a reçu avant-hier jeudi 23 janvier la plus haute distinction de la République du Sénégal. La médaille du chevalier de l'ordre national du lion lui a été décernée par le représentant spécial du Chef de l'Etat Bassirou Diomaye Diakhar Faye à l'occasion de la cérémonie solennelle organisée à cet effet au Grand théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose à Dakar.

Cette distinction consacre les oeuvres de bienfaisance de Babacar Diop depuis sa tendre jeunesse et sa participation significative à de multiples activités de développement. Il a très tôt intégré les clubs scolaires puis les associations sportives et culturelles et l'Organisme départemental de coordination des activités de vacances au sein desquelles il a assuré et assumé de grandes responsabilités de mobilisation sociale au sein de ces instances de jeunesse dans la région de Sédhiou. Son coaching et sa perspicacité ont été très précieux dans la formation d'une masse juvénile et l'accompagnement des services techniques comme l'éducation et la santé dans les activités de mobilisation sociale.

Consécration d'une sagesse innée, Babacar imprime ses marques !

Papis Babacar Diop a été, pendant plus d'une décennie président du Conseil départemental et régional de la jeunesse de Sédhiou. Il intègre l'éducation nationale comme enseignant avant d'être muté au ministère de la Jeunesse puis au ministère de l'Emploi et enfin au ministère de la jeunesse des Sports et de la culture.

« Je suis très honoré de recevoir cette médaille qui est la plus haute distinction de la République. C'est assurément une très grande fierté de savoir les plus hautes autorités de notre pays attentives à ce que je fais. Cela me donne un coup d'éperon sur mes ambitions pour mon pays que j'aime tant. Je remercie ma mère et l'ensemble de mes collaborateurs pour leurs précieux et constants encouragements » a déclaré Papis Babacar Diop.

Les proches qui ont fait le déplacement au Grand théâtre pour la circonstance ont témoigné et vanté les qualités du récipiendaire « c'est un jeune qui aime d'abord sa famille, ses proches, ses parents du Sénégal, de la Gambie et d'ailleurs. Il ne cesse de poser des actes de citoyenneté partout où il passe. Nous trouvons cette distinction bien méritée. Qu'Allah continue de veiller sur lui » a indiqué Adja Ndèye Fatoumata Doumbouya, sa cousine.

A côté de Babacar Papis Diop, une grande dame, son épouse Adjia Cissokho : « c'est mon époux, un confident, un conseiller, un père, un monument et un tout pour moi qui me donne toujours des raisons de mieux vivre » fait-elle observer d'un sourire tendre. Élégant dans sa mise et dans sa démarche, Babacar Diop peut encore relever haut la tête et poursuivre sa mission de bâtisseur et montrer la voie aux jeunes générations comme le symbolise ce grand titre de l'ordre national du lion.