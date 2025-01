Sénégal: Ligue 1 (match retard 10e et 11 journée le Jaraaf se relance et la pression sur le leader Goréen)

Après une campagne infructueuse, le Jarraf a repris de belle manière la course vers le titre après sa belle opération réussie ce samedi en déplacement sur la pelouse de Teungueth FC. C'était pour le compte de la 10e journée retard du championnat de Ligue 1. En renversant le club (2-3), les « Vert et Blanc » remontent sur le podium et mettent la pression sur leader et son dauphin. Le second match retard de la 11e journée, disputé au Stade Alassane Djigo, les visiteurs de Guédiawaye FC se sont offert le derby de la banlieue en dominant l'As Pikine sur la plus petite marque (0-1).

Après sa grosse désillusion en Coupe de la CAF, le Jaraaf de Dakar a relancé sa course vers le titre en s'imposant ce samedi la pelouse de Tengueth FC en match en retard de la 10e journée de Ligue 1. Dans cette partie, les « Vert et Blanc » sont revenus de loin. Menés dès la 7e minute sur un but de Malick Ndoye, les hommes de Malick ont réussi à égaliser par Saer Guèye (48e) avant de renverser le club rufisquois grâce à deux autres réalisations de Moctar Koite (51e minute) et Abdoulaye Oualy (82e minute).

Contraint de se séparer de son entraineur Sidath Sarr, Teungueth ne se relève pas et se maintient encore dans le ventre mou du classement (9e ; 14 points). Quant au Jaraaf (19 points), cette belle opération lui permet de gagner un rang et de se hisser à la 3e place du podium à huit points du leader, l'US Gorée. Il met du coup la pression sur l'actuel dauphin, Walidane (21 points) et même sur les Goréens.

Cette deuxième place est à portée de main pour l'équipe de Malick Daff. Si l'on sait qu'elle a la possibilité d'engranger six points supplémentaires lors de ses deux matchs en retard qu'il l'opposera au Casa Sports et à Guédiawaye. Le duel avec l'équipe ziguinchorois, un classico du championnat, sera disputé ce mercredi 29 janvier à huis clos au stade de Yoff.

Guédiawaye FC s'offre « derby de la banlieue » et enfonce AS Pikine

Guédiawaye FC a réussi à maintenir sa bonne dynamique en remportant le derby de la banlieue qui l'a opposé au stade Alassane Djigo à leur voisin de l'As Pikine comptant pour la 11e journée retard de Ligue 1. La rencontre qui s'est jouée devant une forte affluence et une chaude ambiance s'est soldée sur la plus petite des marques (0-1). Comme le redoutaient certains observateurs, les démons de la violence se sont invités après la rencontre entraînant une forte tension et des heurts entre les supporters des deux clubs.

Avec cette 4e victoire, Guédiawaye remonte ainsi à la 6e place du classement (16 points). Quant aux Pikinois, ils stagnent et restent à la première place de non relégable (14e, 11 points) devant la Linguère (15e ; 10 points) et le Jamono de Fatick, lanterne rouge (8 points).