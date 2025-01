Sénégal: Le président du CNRA plaide pour de nouveaux modes de régulation des médias

Dakar — Le président du Conseil national de régulation de l'audiovisuel (CNRA), Mamadou Oumar Ndiaye, a prôné, lundi, la mise en place de nouveaux modes de régulation des médias, dans un contexte de développement du numérique et des réseaux sociaux.

"Nous devons dans un élan collectif inventer de nouveaux modes de régulation pour accompagner et encadrer les médias à l'ère du développement des technologies numériques », a-t-il dit.

Mamadou Oumar Ndiaye s'exprimait à l'ouverture officielle de la huitième édition de la Conférence des présidents du Réseau francophone des régulateurs des médias (REFRAM), qui se tient à Dakar, lundi et mardi.

Cette huitième conférence des présidents du REFRAM porte sur le thème : "Poursuivre le dialogue entre les régulateurs et les plateformes numériques".

"Cette rencontre est un moment d'échanges et de débats sur la grande question de la régulation des médias dans nos pays. Elle permettra de parler en plus de la régulation des plateformes numériques de la problématique de la lutte contre le piratage", a indiqué le président du CNRA.

Aujourd'hui, avec les menaces sur la diversité culturelle et les identités, la cohésion sociale et les discours de haine sur les médias sociaux, "nous avons besoin d'encore plus de régulation", a estimé Mamadou Oumar Ndiaye, qui prendra la tête du REFRAM, mardi, lors de la Conférence proprement dite des présidents des instances de régulations membres.

Présent à la rencontre, le président sortant du REFRAM et de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) française, a souligné la nécessité du suivi des engagements des grandes plateformes numériques en vue d'une meilleure régulation.

"Nécessaire régulation" pour un écosytème "vertueux et fiable"

"Il nous faut renforcer la régulation afin d'avoir un écosystème vertueux et fiable, dans le cadre du dialogue accru que nous avons entamé avec les plateformes comme Google, Meta et TikTok", a-t-il suggéré.

Venu représenter le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, le ministre, Secrétaire général de la présidence, Oumar Samba Ba, a insisté sur la "nécessaire régulation", "dans le contexte actuel marqué par l'ouverture démocratique, les mutations technologiques incessantes et les menaces de divers ordres liés à la diffusion de contenus tant par les médias classiques que les médias en ligne".

"Malgré les critiques au quotidien, la régulation s'avère nécessaire, notamment pour la sauvegarde du pluralisme, des identités culturelles, religieuses et des droits des minorités, ainsi que des personnes vulnérables ou à besoins spéciaux", a-t-il fait savoir.

Pour René Bourgouin, président de la haute autorité de la communication audiovisuelle (HACA) de Côte d'Ivoire et président du Réseau des instances africaines de régulations de la communication (RIARC), la conférence de Dakar permettra de débattre de la poursuite du dialogue entre régulateurs et plateformes numériques.

Respect des règles éthiques et défense de la diversité culturelle

Le nombre d'utilisateurs des médias sociaux est estimé à 5,22 milliards, soit 63,8% de la population mondiale, a-t-il dit, ajoutant qu"'il est donc crucial d'établir des règles éthiques et de défendre la diversité culturelle et la tolérance sur les réseaux sociaux".

Dans le cadre du dialogue entre régulateurs et plateformes numériques, Nicolas Guinard, le directeur des Affaires politiques et de la gouvernance démocratique de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) a, pour sa part, salué, le protocole d'engagement volontaire de Meta signé en avril dernier, à Abidjan.

"Pour garantir l'accès des populations à des informations fiables, et prévenir et lutter contre le phénomène de la désinformation et des discours de haine, la régulation est essentielle. L'OIF oeuvre pour le renforcement des liens de solidarité autour des valeurs de respect, de transparence et de responsabilité des grandes plateformes de médias sociaux", a-t-il assuré.

Il a en outre appelé la société civile, les universitaires, les populations, à s'impliquer, au côté des pouvoirs publics, dans la régulation des plateformes numériques.