Maroc: Taza - Plus de 200 bénéficiaires d'une campagne médicale en neurologie

Taza — Plus de 200 personnes ont bénéficié, samedi à l'hôpital Ibn Baja de Taza, d'une campagne médicale gratuite en neurologie.

Cette campagne médicale, organisée par la délégation provinciale du ministère de la Santé et de la Protection sociale en partenariat avec l'association Khatawat des personnes atteintes de maladies du système nerveux à Fès et le centre hospitalier universitaire Hassan II, s'inscrit dans le cadre des efforts visant à réduire les délais d'attente et à rapprocher les services médicaux spécialisés des populations dans différentes collectivités territoriales de la province.

Dans une déclaration à la MAP, le délégué provincial de la santé et de la protection sociale à Taza, Hicham Alaoui Ismaili, a indiqué que cette campagne médicale a pour objectif de réduire les délais d'attente des patients, qui atteignent parfois plusieurs mois, ajoutant qu'elle sera suivie d'autres campagnes médicales dans diverses spécialités.

De son côté, le Dr Mohamed Faouzi Belhassen, chef du service de neurologie au CHU de Fès et président de l'association Khatawat des patients du système nerveux, a souligné que cette campagne a profité à 200 patients dans les spécialités de l'AVC et d'Alzheimer notamment, notant que la campagne a connu la participation de 7 médecins spécialisés des villes de Fès et de Meknès, ainsi qu'un personnel paramédical, infirmier et technicien.

Cette campagne a été en effet très appréciée par les bénéficiaires et leurs familles qui ont salué les efforts du personnel médical, paramédical, technique et administratif visant à assurer la réussite de cette initiative et à renforcer les valeurs de solidarité.